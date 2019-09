Házenkářky Mostu zůstaly ve hře o Ligu mistryň. Zničily favoritky

„Je to velký úspěch, ale jen první krok. Musí nám opadnout emoce, v neděli začínáme od nuly. Jednou nohou jsme tam, stále to však není jisté,“ krotila euforii mostecká spojka Alica Kostelná.

Po remízovém poločase domácí Černí andělé ovládli 2. půli, soupeřky nestíhaly. „Měly jsme informace, že Rocasa je nejsilnější tým kvalifikace. S vítězstvím o sedm můžeme být absolutně spokojení,“ zářil trenér Jiří Tancoš. „Věděli jsme, že musíme hrát rychlou házenou. Čekali jsme na příležitost, kdy se zlomí. Přišla ve 40. minutě, holky dokázaly proměňovat rychlé protiútoky. Byly jsme jasně lepším týmem. O tomhle jsem jen snil, vždyť kamarád z Německa mi říkal, že na Španělky byl kurz 1,3, na nás 5,2.“

Zápas bolel, domácí Veronika Dvořáková měla šrám u nosu. „Dostala jsem loktem do obličeje a nějak se to roztrhlo,“ ukazovala na zalepenou ránu. „Španělkám ke konci docházely síly, my pokračovaly v našem tempu. Hrály jsme rychlejší a agresivnější obranu, sázely jsme na to, že je přeběháme. Ale finále nebude o nic lehčí.“

V něm se Most v neděli od 16 hodin postaví lepšímu z dvojice Kastamonu (Turecko) - Jagodina (Srbsko), druhé semifinále vypukne v sobotu v 18.45.

Jen nejlepší kvalifikant postoupí do základní skupiny Ligy mistryň, v níž číhá i maďarský Györ, vítěz tří posledních ročníků soutěže. Most by už musel hrát na chomutovském zimním stadionu, pro kvalifikaci ještě dostal výjimku na svoji halu.