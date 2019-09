Andělé v ráji! Mostecké házenkářky uštvaly Turkyně a jsou v Lize mistryň

V úvodu domácí Andělé nezachytili nástup Turkyň, které vedly 5:1, ale pak se karta úplně obrátila. Most otočil na 8:6 a dál svůj náskok navyšoval. Typicky to vypadalo takhle: pomalý postupný útok Kastamonu, zoufalé hledání škvíry pro střelu, mostecký blok nebo zákrok brankářky Müllnerové, za pár vteřin dvě tři přihrávky domácích a z trháku gól. Moderní, běhavá házená na statnější, ale méně pohyblivé Turkyně platila. Most o poločase vedl 20:13.

Po přestávce se ovšem obraz hry změnil, Kastamonu na agresivní mosteckou obranu našlo recept a z manka ukusovalo. Když pět minut před koncem Turkyně snížily na rozdíl dvou gólů, bouřlivým fanouškům v téměř plné hale zatrnulo.

Jenže produktivní útok Černých andělů dával klíčové góly a dostával publikum do varu. Ovace ve stoje, euforie a slzy; obraz, který pak ovládl mosteckou halu. Sice ne vyprodanou, ale bouřlivou.

Žádný český ženský celek před Mostem do Ligy mistrů nepronikl, naposledy o to usilovalo Veselí nad Moravou v roce 2011, ale vypadlo v předkole.

Most se dostal do skupiny snů s maďarským Györem, pětinásobným vítězem Ligy mistryň, který ovládl poslední tři ročníky. Dalšími do party jsou slovinský Krim Merkator, dvojnásobný triumfátor nejprestižnější soutěže, a švédský IF Sävehof, který má třináct domácích titulů.

Skupinu D zahájí český dominátor 6. října ve Slovinsku, týden nato hostí Györ. Už na chomutovském zimním stadionu, neboť mostecká hala nemá požadované parametry.