Dávidovo zlaté adieu. Teď půjdeme extrémní cestou, zní z Mostu

Českým titulem, svým už čtvrtým, řekl Černým andělům sbohem. V sobotu doma ve finále play off porazili Slavii 28:23, sérii ovládli 2:0.

„Získat čtyři tituly v řadě je úžasný pocit, jaký jsem v kariéře ještě nepoznal,“ dojalo slovenského experta Dávida. „Nebudu pokračovat, je potřeba odejít na vrcholu.“

Most dosáhl už na sedm českých primátů, čímž dorovnal právě rivala Slavii; ta zlato marně vyhlíží od roku 2010. Pro Anděly vybojoval dva domácí tituly Dušan Poloz, jeden Ľuboš Hudák, čtyři právě Dávid.

„S Dávidem jsme se nedohodli na dalším působení, končí. Už jsme se nepotkali. Za 3,5 sezony odvedl ohromný kus práce, je strašně kvalitní trenér,“ ocenil jeho služby Rudolf Jung, boss Černých andělů.

Když končil Poloz, startér zlaté éry, nebylo to zrovna v dobrém. Dávidovo adieu ovšem vypadá takřka idylicky. „Rozhodli se, že po nějakém čase je potřeba to obměnit. Já to akceptuji. Život jde dál. Rozcházíme se v super vztahu, to často nebývá,“ necítí zášť Dávid. „Rád se vrátím a se všemi se pozdravím. Bez problému se od sebe oddělíme.“

Za Dávidem stojí úspěchy, do mostecké síně slávy přidal i interligové zlato a tři České poháry. „Jsem strašně spokojený, že i já mohl být členem tohoto týmu. Bohužel smůla byla, že se nám ve skupině Poháru EHF zranily Borovská a Jeřábková a my neprošli dál. Jediná černá skvrna. Časem budu ale Most analyzovat jako fantastický úspěch,“ míní.

A co zařídilo ten letošní? I omlazené družstvo zezlátlo. „Vytvořili jsme silný kolektiv, který si našel cestu za výhrami. Zdokonalili jsme se díky řadě krizových situací, plno jsme jich ustáli,“ chválil družstvo. Kde se objeví? Zvažuje dvě nabídky, jednu z Německa u mužů, druhou u žen nejspíš v česko-slovenské interlize. „Ano, je varianta, že můžu být soupeřem Mostu. Víc neodkryju, ať je to hádanka jako v Partičce.“

Dávida na mostecké lavičce nahradí bývalý reprezentant Jiří Tancoš. Avšak koncept vedení týmu bude dost odlišný než doteď.

„Dávid přicházel jako renomovaný kouč s ohromným životopisem, trénoval bundesligu. Moje vize byla, že je strašně zkušený, tak všechno zvládne sám. To se teď přehodnocuje a realizační tým se bude rozšiřovat,“ informoval Jung. „Jirka Tancoš, mostecký odchovanec, můj bývalý spoluhráč a reprezentant, bude mít na starost koučování v zápase. Pak se opřeme o renomovanou firmu, co se týče fyzické připravenosti. Na lavičce tedy bude i kondiční trenér, hlavního kouče bude upozorňovat, kolik má která hráčka zátěže. Větší pravomoci dostane také fyzioterapeutka Monika Mocková.“

Most bude za novátora. „Zatlačíme ještě víc na fyzickou připravenost hráček, půjdeme skoro až do extrému v tom hrát rychlou házenou s hodně brutální obranou. Snažím se přijít s něčím novým, chceme jít tvrdou cestou,“ nepolevuje Jung.

Ta cesta by měla být, v Mostě už tradičně, dlážděná zlatem.