Interligový titul je blízko. Černým andělům stačí jedna výhra

„Možná už trochu cítíme, že se blíží konec soutěže a my bychom rádi rozhodli co nejdříve, a tím si to sami občas trochu komplikujeme,“ uvedl mostecký kouč Jiří Tancoš po sobotní výhře 31:26 v Šaľe.

Černí andělé interligové tabulce dominují se 40 body a jedinou porážkou. O sedm bodů zpět je arcirival Michalovce, má ale odehraný zápas navíc.

Pokud Most v sobotním duelu se startem v 18 hodin porazí čtvrtou, ale bojem o medaili motivovanou Porubu, zlato mu neunikne. Do konce budou zbývat jen čtyři kola.

Forma Mostu? Podle výkonu v Šaľe solidní. „Zápas se nám vyvedl, po celou dobu jsme vedli. Měli jsme skvělý nástup, bylo to 6:1 pro nás. Trochu nás přibrzdil velký počet trestů, ve 2. půli jsme neproměnili dost šancí, domácí se zase dotáhli, ale nám se opět povedlo odskočit,“ pochvaloval si Tancoš.

Česko-slovenskou soutěž vyhráli Černí andělé už v sezonách 2012/13 a 2017/18, čímž přerušili hegemonii Michalovců. Ještě je čekají další dva vrcholy: pohárové Final Four, v semifinále 14. března narazí na Porubu, a play off o český titul.