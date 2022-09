Nebudeme se jen ploužit, hlásí před skupinou smrti Ligy mistrů opora Mostu

„Předtím jsem byla ustrašená, teď si věřím víc,“ tvrdí 156 centimetrů vysoká vysokoškolačka, která na křídle hraje v i reprezentaci.

Jak jste přivítala Ligu mistrů?

My v ni doufaly už předchozí sezony. Ale když vyšlo oficiálně, že nás berou, byly jsme s holkama trošku zaskočené, jak to zvládneme. Naštěstí v přípravě jsme si začaly víc věřit. Těšíme se a chceme něco ukázat.

Čeká vás 14 zápasů, k tomu interliga a Český pohár. Bude to nápor?

Určitě bude sezona náročná, ale nás je hodně a pro ligu saháme do dorostenek. Příprava byla těžší, protože na tom musíme být dobře silově i po kondiční stránce.

Jaké budou zápasy v Lize mistrů?

Úplně o něčem jiném než v interlize. Naše skupina je skupina smrti. Hlavní náplní sezony je ukázat se v Evropě. Interliga je taky důležitá, chceme obhájit českého mistra, získat i česko-slovenského a pohár.

Čeká vás i Kristiansand, vítěz Ligy mistrů, taky vítěz Evropské ligy Bietigheim. Co to s vámi dělá?

Na jednu stránku jsem byla za los hrozně ráda, protože v Kristiansandu hrají naše spoluhráčky z reprezentace Jana Knedlíková a Markéta Jeřábková. V naší skupině jsou lepší soupeři než v té druhé, pro nás to budou skvělé zkušenosti. Budeme se rvát o každý balon, o každý gól.

V prosinci máte dva zápasy s Kristiansandem za sebou, to je pro vás takový vánoční dárek, ne?

Doufám, že to nebude vypadat, jako když jsme hrály doma s Györem před třemi lety (21:46). On byl tehdy taky obhájce titulu. U nich jsme si pak ukázaly, že to jde (29:35), jen se z toho nesmíme podělat. Jsme dost namotivované, určitě se nebudeme v Lize mistrů jen ploužit.

V neděli debutujete proti Bietigheimu, který neprohrál víc než 50 zápasů. Neděsí vás to?

Bietigheim je najetý. Je to německá liga, bude to bolet, bude se hrát rychle. Náš cíl je urvat ve skupině nějaký bod, ať jeden nebo dva, to budeme nejšťastnější. Hlavně ať jsou naše výkony stabilní a nepropadáme o deset dvacet gólů.

V čem jsou soupeřky v Lize mistrů vyspělejší než Most?

My jsme úplně jinak stavěné. Nemáme celý tým dvoumetrový, stokilový, jen Verča Andrýsková má výšku. Musíme hrát rychle, abychom se tam dostávaly, na sílu je nepřetlačíme. Je potřeba se vyvarovat technických chyb a nikoho se nebát.

Žene vás i touha prodat se?

Tohle je skvělá šance pro nás mladé, můžeme se ukázat, posunout se v reprezentaci. I o cizině přemýšlím, ale až dostuduji. V Mostě bydlím, jsem úplně spokojená, že hraji Ligu mistrů doma. V Ústí na UJEP dělám ekonomiku a management, čekají mě státnice, pak asi půjdu na inženýra.

Takže si vozíte na zápasy skripta?

To my všechny. Do Michalovců trvá cesta 14 hodin, půlku času se učíme, půlku děláme blbosti. Až budeme lítat, prostor na studium bude taky.

Vaše role v Lize mistrů teď bude výraznější než před třemi lety.

Doufám. Předtím jsem byla mladá, ustrašená. Když jsem dostala šanci, někdy se to povedlo, někdy ne. Teď si věřím o dost víc a snad budu i nápomocnější. V áčku jsem od patnácti let, ze začátku to bylo chabé, ale to je normální, všichni si to musí vytrpět. Teď dostávám dost prostoru, střídáme se na křídle Luckou Mikulčíkovou, jsem za to moc vděčná.

Je kapitánka týmu váš vzor?

Vzhlížím k ní. Jsme na takové přátelské úrovni, poradí mi. A já když něco vidím, tak já jí taky. Vztah máme pěkný, podporujeme se. A jsme si i trochu podobné.

Je menší postava na křídle výhoda?

Kila navíc bych nepotřebovala, centimetry se hodí vždycky. Mít o deset čísel víc by mi vůbec nevadilo. Příroda mi moc nenadělila, ale s tím nic neudělám.

I tak se z vás stala nejlepší kanonýrka týmu. Jak vám to lichotí?

Potěší to. Jelikož hraji na křídle, je to většinou díky práci holek, že mi akci připraví. Pak už je na mně, jestli šanci proměním, nebo ne.

V Lize mistrů potkáte i česká křídla Knedlíkovou a Malou, která v neděli dorazí s Bietigheimem. I ony jsou vaše vzory?

Určitě. Když jsme na repre, snaží se mi Jana Knedlíková poradit. Je zlatá. I Verča Malá. Ta hraje na mém levém křídle, od té se snažím taky něco okoukat, ale to už je extrém. Ona je hračička, úplně jiná úroveň. Verča je taky jedno z top křídel v Evropě.

Na své levé straně tedy budete bránit Knedlíkovou.

Ano. Vím, co od ní čekat. Když jsme na repre, hraje proti mně. Nebude to snadné. Takže se na ni těším, ale zároveň i netěším. (smích)