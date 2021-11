Hodonínské fair play. Házenkářkám Mostu pomohl s autobusem konkurent

„Zastavovali jsme na česko-slovenské hranici pro mýto a autobus začal cukat, přestala fungovat spojka a už se nerozjel,“ líčí předsedkyně klubu Pavla Chotěborská. „Takže jsme honem řešili, jak sehnat náhradní dopravu. Zavolali jsme panu Střelcovi, trenérovi Hodonína, s prosbou o pomoc. Jejich dopravce nám pak poslal svůj autobus, my se dostali do haly a zápas mohl začít, i když s půlhodinovým zpožděním.“

Sehnat narychlo jiný autobus by nebyla legrace. „Bez Hodonína bychom se na utkání nedostavili včas a myslím, že by bylo kontumované v náš neprospěch. Děkujeme panu Střelcovi za skvělé gesto. Zvlášť když jsme mu zavolali cestou na jejich zápas do Poruby,“ vzkázala Chotěborská.

MOL interliga házenkářek 9. kolo: Šaľa - Most 22:31 (13:13)

Nejvíce branek: Somogyiová 5/4, Rácková 4, Takáčová 2 - Korešová 7/1, Stříšková 5, Holanová a Kostelná po 4.

Dobrodružné a strastiplné putování si vybralo svoji daň na začátku zápasu. „Bohužel nás tato komplikace trochu v úvodu poznamenala, cestování na místo bylo trochu hektické, měli jsme jen zhruba třicet minut na přípravu,“ řekl Adrian Struzik, trenér Černých andělů.



„Nemohli jsme se zpočátku dostat do zápasu, nedařilo se nám proměňovat šance, ale postupně se nám povedlo především zpevnit obranu a ve druhé půli už jsme dostali utkání pod kontrolu.“

Struzik si pochvaloval, že si znovu zahrály všechny házenkářky. „Mám radost, že máme k dispozici nějakých čtrnáct hráček, které mohou kdykoli naskočit do zápasu. Naší hře to dodá novou energii, se kterou se soupeři jen těžko vyrovnávají,“ míní trenér.

Most je v interligové tabulce druhý o bod za Michalovcemi, v sobotu hostí Porubu.