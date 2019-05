Mostecký plán: Mít zápas rychle pod kontrolou a konec série

„Naším cílem je dostat zápas rychle pod kontrolu a uděláme maximum, abychom sérii ukončili,“ přál si na klubovém webu trenér mosteckých házenkářek Peter Dávid.

„Minulý týden jsme odehráli velmi vyrovnaný zápas, který jsme ale od počátku kontrolovali a zaslouženě vyhráli zejména tím, že jsme eliminovali silnou stránku soupeřek. Tentokrát bychom to rádi zopakovali. Samozřejmě záleží i na tom, co si na nás Veselí připraví, minule nás trochu zaskočilo vysunutou obranou. Tentokrát nemá co ztratit, ale my hrajeme na domácí půdě, se skvělým mosteckým publikem v zádech a nechceme připustit žádné drama.“

Mostecký kouč má k dispozici takřka kompletní kádr, chybí jen křídelnice Eksteinová. „Ve Veselí s námi byla, ale do zápasu nezasáhla. Teď už bohužel víme, že zranění jí nedovolí hrát ani v sobotním utkání, máme ale další možnosti, jak prostor na této pozici vykrýt. Žádný jiný problém v sestavě nemáme,“ těší Dávida.

Zápas startuje v mostecké hale dnes v 18 hodin, pokud by Veselí srovnalo sérii na 1:1, rozhodující bitva by se hrála v neděli.