Nemilosrdný i krásný los pro Most. V Lize mistryň má obhájce i vítěze Evropské ligy

„Jeden věhlasnější soupeř než druhý. Naše skupina bude těžší než ta béčková,“ tuší předsedkyně klubu Pavla Chotěborská. Asistent trenéra Ondřej Václavek to cítí podobně: „Los k nám nebyl milosrdný, o to je zajímavější pro diváky. Uvidí velké týmy, velké hráčky. Dostali jsme skoro to nejkvalitnější, co tady je.“

Los házenkářské Ligy mistryň

Dalšími účastníky áčka jsou dánské Odense, slovinský Krim Meracator s exmosteckou Sárou Kovářovou, francouzská Bretaň, maďarský Rail Cargo Hungaria a rumunská CSM Bukurešť. V každé skupině je osm týmů, dva postoupí přímo do čtvrtfinále, celky na třetím až šestém čeká play off, poslední dva končí. „Osobně jsem nechtěl CSM Bukurešť, která bude hodně silná, maďarský Rail Cargo je na úrovni velkoklubu Györu. Naši šanci vidím s Krimem a možná Rumunky budeme schopní doma obrat,“ kalkuluje Václavek.

Soutěž startuje 10. září, mostečtí Černí andělé budou své domácí zápasy hrát v chomutovské hokejové aréně. Final 4 bude na programu zkraje června.

„Pro české diváky budou zápasy atraktivní. Už kvůli našim reprezentantkám. A všichni si přáli, ať máme Vipers Kristiansand kvůli Markétě Jeřábkové, protože je u nás oblíbená,“ tvrdí Chotěborská. Do zahraniční se Jeřábková vyšvihla právě z Mostu a letos ji vyhlásili nejužitečnější hráčkou Final 4 Ligy mistrů.

Finančně Anděly podpoří v evropském putování jejich partneři. „Letět budeme muset do Norska, do Bretaně a asi i Rumunska, ostatní cesty zvládneme autobusem,“ míní Chotěborská.

Devítinásobný český mistr Most pronikl mezi házenkářskou smetánku podruhé v historii, v sezoně 2019/20 uhrál tři body za vítězství nad Krimem a remízu se švédským Sävehofem, ve skupině měl i obhájce Györ; ten teď bude favoritem skupiny B.