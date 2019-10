Maďarský čardáš s Györem. Mostecké házenkářky čelí top týmu planety

„Jim prakticky nic nechybí. Jsou skvěle technicky vybavené, fyzicky disponované, mají výšku, váhu, zároveň i pohyb. Můžeme jen doufat, že budou mít špatný den a my dobrý, jsou to taky jen lidi,“ utěšuje se před zápasem 2. kola Ligy mistryň mostecký kouč Jiří Tancoš.

Györ je vítěz posledních tří ročníků Ligy mistryň, primát slavil i v letech 2013 a 2014. V prvním zápase spláchl švédský Sävehof 35:23.

V maďarském velkoklubu nastupuje hvězda vedle hvězdy, mix národností zastupují Norky, Dánka, Francouzky, Češka, Brazilka či Černohorka. „Jestli někoho vypíchnout, tak Norku Oftedalovou na středu. Je jednou z nejlepších hráček světa. Byť je menší, na nohách je úplně neskutečná,“ vyzdvihl dvojnásobnou mistryni světa.

„Jako fotbalová Barcelona“ Vychytala vítězství nad slovinským Mercatorem i slovenskými Michalovcemi, jenže přidat další bude v neděli téměř mission impossible. Nemožná mise. „Györ, to je jako Barcelona ve fotbale,“ tvrdí mostecká gólmanka Dominika Müllnerová před nedělním trhákem házenkářské Ligy mistryň s maďarským titánem, který obhajuje prvenství. Nejprestižnější soutěž ovládl třikrát za sebou. „Úplně nejsme favoriti. Chceme si to užít, chceme bojovat, chceme i vyhrát, i když to bude strašně těžké, protože lepší klubový tým nenajdete. Ale nemusíme se stresovat, protože body se od nás neočekávají,“ zůstává opora v klidu. Müllnerová věří, že ani v chomutovském azylu nenechají fanoušci Anděly na holičkách. „V Lublani bylo 900 lidí, dobrá kulisa. Když u nás přijde tisícovka, tak naši fanoušci umí vytvořit takovou atmosféru, že se bude zdát, že je jich dvojnásobek,“ klaní se jim. Ze skupiny Ligy mistryň postoupí tři nejlepší celky ze čtyř. „Pro nás bude důležitá hlavně odveta se Slovinkami a oba zápasy se švédským Sävehofem.“ Je účast v Lize mistryň největší mostecký úspěch? „Já bych ho dala na stejnou úroveň s Challenge Cupem; ten jsme vyhrály celý, teď jsme ve skupině. Radost je obrovská z obou úspěchů.“ A radost byla i z úspěchu na česko-slovenském poli, ve středu Most přetlačil arcirivala Michalovce s exmosteckým koučem Dávidem 26:25 a bez ztráty vede interligu. „Strašně nás baví vyhrávat. Ale o titulu rozhodne až zápas u nich, moc velkou gólovou rezervu nemáme.“

Zelenobílé barvy hájí na křídle i česká reprezentantka Jana Knedlíková. „Proti Sävehofu hrála od začátku, dala tři góly. Ale když na hřišti nebude ona, bude tam jiná s minimálně stejnou kvalitou.“

Mostecká hala pro Ligu mistryň nevyhovuje, proto se představí v chomutovské hokejové aréně. Zápas vypukne v neděli v 19 hodin, z Mostu pojedou autobusy.

„V takových velkých arénách nehrajeme úplně často, budeme si muset rychle přivyknout. Soupeř to zná, v tom má výhodu. Doufám, že přijde hodně lidí a bude to mít atmosféru velkého utkání se vším všudy,“ těší se Tancoš. Györ je v Lize mistryň neporažený už dva roky, naposledy padl v říjnu 2017 v Rostově na Donu. „Třeba se nám je podaří v některých momentech zápasu i potrápit. Hlavní cíl je, aby se to líbilo divákům. Je pro nás svátek a čest zahrát si s takovým soupeřem.“

Most pod novým koučem válí, letos drží sérii devíti výher v interlize a evropské soutěži. „A to jsme v tom měli čtyři velmi těžké soupeře. Desáté vítězství v řadě zrovna proti Györu by bylo krásné,“ zasnil se exreprezentant Tancoš. „Ale naše šance známe, víme, kdo proti nám stojí.“

Navíc se stupňuje únava. Viz poslední ďábelský program Andělů. Neděle, výhra v Lize mistryň ve slovinské Lublani nad Mercatorem 31:29. Středa, úspěch 26:25 nad interligovým arcirivalem Michalovcemi. Neděle, maďarský čardáš s Györem.

„Je to něco nového. Holky jdou druhý den po zápase do škol, do práce, některé v klubu trénují mládež, jiné mají své děti. Odpočinek není, ani moc času na přípravu. Občas ale musíme i trénovat,“ nepoleví Tancoš, avšak večerku hráčkám nediktuje. „Myslím, že holky jsou tak unavené, že usínají už při zprávách. Sice nejsou profesionálky, ale jako profesionálky se chovají.“