Školení od Györu. Most nejlepšímu týmu planety nedokázal vzdorovat

V chomutovské hokejové aréně, kde Andělé našli azyl kvůli své nevyhovující hale, od začátku dominoval multikulturní soubor z Maďarska. První dva góly dal do minuty,domácí trenér Jiří Tancoš si už v 10. minutě za stavu 3:10 bral druhý oddechový čas.

Györ se prosazoval ze všeho, z dálky, z prohozů na pivota, z křídla, po individuálních průnicích, trefoval i prázdnou branku přes celé hřiště, když Most sáhl ke hře bez gólmanky. Úspěšnost střelby byla dechberoucí. Černí andělé postupně setřásli nervozitu a manko -13 stáhli do poločasu na deset. Každý zásah proti superfavoritkám slavili, jako by byl vedoucí.

Po přestávce pětinásobné vítězky Ligy mistryň v sestavě s českou reprezentantkou Janou Knedlíkovou nepolevily, naopak ještě přidaly, skoro osm minut nedovolily Mostu gól a dál ho školily. Rozdíl utěšeně bobtnal.

Chomutovská aréna se slušně zaplnila, domácí fanoušci aplaudovali každému úspěchu domácích barev, zelenobílý kotel Györu pověsil vlajku s¬nápisem Zelený hrom, na dvě stovky Maďarů neúnavně mávaly šálami, zpívaly, skandovaly, bubnovaly, poskakovaly.

V neděli Most nastoupí opět v chomutovském azylu, vyzve švédský Sävehof, který včera podlehl doma slovinskému Mercatoru 21:25. Mezitím si Andělé ve středu odskočí v rámci interligy do Hodonína.

Házenkářská Liga mistryň - 2. kolo základní skupiny D Baník Most - Györ 21:46 (13:23) Nejvíce branek: Zachová 5, Šustková a Borovská po 3, Kostelná, Stříšková a Mikulčíková po 2 - Oftedalová 10, Amorimová a Hansenová po 7, Nze Minková 6. Sävehof - Krim Mercator 21:25 (10:13)