Bez konfrontace s Evropou. Házenkářky Mostu pohárové vyřazení ranilo

Mikulčíková: Měly jsme to dát levou zadní Posadila se na palubovku, sklopila hlavu, rukou si zakrývala lesknoucí se oči. Lucia Mikulčíková těžce rozdýchávala porážku 41:42 s maďarským Vácem, která ukončila letošní krátkou cestu házenkářek Mostu pohárovou Evropou. Andělé si základní skupinu Evropské ligy nezahrají. „Jsem velmi frustrovaná, takový pocit jsem dávno nezažila, ne-li poprvé v kariéře. Těžká prohra,“ hlesla křídelnice Mikulčíková. Andělé zaspali úvod, prohrávali i o 8 gólů, přesto se do zápasu dokázali vrátit. „Prvních 15 minut jsme byly opařené. Jsem ráda, že jsme pak začaly hrát naši házenou, ale do vítězného konce jsme to bohužel nedostaly. Strašně nám záleželo na tom, abychom tento zápas vyhrály, jsme nešťastné a zklamané.“ Konfrontace s evropskými týmy bude Andělům chybět. „S naší ligou se potkáváme každý rok, víme skoro naslepo, co dělají v obraně, v útoku. V Evropě narazíte na nové hráčky, nové nasazení, nové prostředí, nové rozhodčí. Má to jiný drajv a energii,“ líčí Mikulčíková. Andělé nejspíš doplatili na vynucenou koronavirovou pauzu. Zatímco v Maďarsku liga celý podzim jede, Most do střetu s Vácem stihl odehrát jen dvě utkání. A především v obraně měl v sobotu velké mezery. „Asi nikdy jsem neprohrála zápas, v němž jsme daly 41 gólů. Našemu týmu jsem strašně věřila, myslela jsem, že tento zápas dáme levou zadní. Je vidět, že v útoku nám to jde, 41 gólů je dost, ale velmi velmi musíme zapracovat na obraně,“ uvědomuje si zkušená Slovenka.