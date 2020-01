Mostecká brankářka Bezpalcová: Střídáme se, jak chceme. Bez trenéra

„Domča je pro mě jednička, ale trenér nám dal volnou ruku, že se můžeme střídat samy. Takže se střídáme, jak chceme,“ líčí Bezpalcová. „Jednou začíná ona, jednou já, podle pocitu jdeme do branky.“

Nezvyklé? Podle 29leté gólmanky ne až tolik. „Někteří trenéři to tak mají. Oni vědí, že jsme jedny z nejstarších, s Domčou máme něco odehraného,“ tvrdí. „Před zápasem si jen řekneme: Dneska jsi na řadě, a jdeme na to. Když se jedna necítí, řekne, ať to zkusí druhá. Anebo když dostanu tři čtyři góly, tak povím Domče, ať jde do brány ona. My jsme dobré kamarádky i mimo házenou, takže to hodně probíráme a umíme se domluvit.“

Bez Mostu zůstala Bezpalcová jen rok, vrátila se před letošní sezonou. „Přišla mi nabídka, což jsem vůbec nečekala. Chtěla jsem původně ještě jít ven, to řeknu upřímně. Když už jsem jednou sbalila kufry a odešla, nic mě tady nedrželo, tak jsem chtěla zkusit ještě něco jiného. Ale nic tak lákavého jako Tenerife to nebylo. Myslím hlavně krajinu,“ usmívá se. „Život tam byl úžasný, pláž každou neděli.“

Týmu Balonmano Salud Tenerife vychytala postup do nejvyšší soutěže. „Ale teď jsou ve spodku tabulky, neplatí a pořád mají nové hráčky,“ dozvěděla se. „Do života i házené to byl přínos. I když se trénovalo šíleně, nesmyslně.Třeba se dvě hodiny v kuse cvičily trháky. Byla to taková Afrika, tak jsem tomu říkala. Naučila jsem se španělsky, to se taky hodí. A byla jsem profesionálka. Ovšem po házenkářské stránce jsem spokojenější v Mostě.“

I proto, že s Anděly doletěla do Ligy mistryň. „Když řekli, že ji budeme hrát, strašně mě to lákalo. Teď už jsme v Poháru EHF a kvalita je srovnatelná. Sezona je náročná, trénujeme, hrajeme, trénujeme... Skoro spíme v hale. Ale je to super zkušenost, můžeme neustále něco zkoušet. Herní praxe je lepší než trénink.“

Lídr interligy ve středu vyhrál v Olomouci 30:22, v sobotu ho čeká zápas na půdě tureckého Kastamonu. „Je skvělé poznat, jak se v různých zemích hraje házená. Tempo a kvalita jsou na mezinárodní scéně jinde než v česko-slovenské lize,“ vnímá 187 cm vysoká brankářka s fialovým přelivem ve vlasech, která házenou žije celý den: „V klubu trénuji děti a dělám, co je potřeba.“