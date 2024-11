Dortmund, top favorit. Stříšková ale věří: Když se všechny krásně vyspíme...

Most, 2.11.10. 2024, Most - Michalovce, zápas házenkářské interligy žen. Adéla Stříšková pálí. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

„Když se všechny krásně vyspíme a sedne nám to, může se stát všechno,“ zasní se mostecká křídelnice Adéla Stříšková. „Rozhodně to bude nejtěžší bitva této sezony, ale zvládnout to můžeme,“ věří.

Andělé se na zápas roku naladili nejlépe, jak mohli, v interlize přehráli Zlín a minulou sobotu po dlouhé době porazili hegemona soutěže Michalovce. „Upřímně už si ani nepamatuju, kdy jsme je porazily naposledy. Loni to určitě nebylo, takže je to fakt skvělý pocit. Vážíme si toho, bylo to strašně těžké. Jsou perfektně silově připravené, fyzicky také. Pokaždé vás dokážou donutit k chybám.“

Ani v Mostě to nebylo jiné, v závěru Michalovce rychle ukrajovaly z domácího náskoku a ještě to bylo drama. I Stříšková dvakrát v koncovce selhala, ale v nejdůležitější chvíli za těsného stavu se trefila a pojistila výhru Andělů.

„My to zdramatizování máme rády, děláme to skoro každý zápas. Je to i pro diváky, když už přišli,“ usměje se třiadvacetiletá hráčka. „Ale to jsou přesně ty chvíle, ze kterých se chceme poučit a být do dalších zápasů lepší.“

Na partii s Dortmundem těžko mohl někdo Anděly připravit víc, Michalovce až do zápasu s Mostem v interlize nepoznaly porážku.

„Dortmund bude ještě na vyšší úrovni, ale vyjít z toho můžeme. Měl by to být zápas v podobné kvalitě,“ předpovídá 159 centimetrů vysoká křídelnice, patřící do širšího kádru reprezentace. Na poslední sraz národního týmu však pozvánku nedostala. „Není to ztracené, budu víc makat a třeba to zase přijde,“ nevzdává se Stříšková.

Nejen ona vstřebává temperament nového portugalského kouče Mostu Joaa Florencia, který na střídačce po celé zápasy poskakuje, křičí a živě gestikuluje. Jaký rozdíl proti rozvážnějšímu stylu Vladimíra Šumy, jenž Most vedl v minulé sezoně. „Nový trenér je přesný opak, pořád si zvykáme, ale každý týden je to lepší,“ ujišťuje.

Házenkářky z Mostu se radují z vítězství. Házenkářka Adéla Stříšková slaví gól.

V kabině teď zdaleka nevládnou jen čeština a slovenština. „S trenérem se domlouváme anglicky, kouč s Carolinou portugalsky a s Rossanou francouzsko-španělsky,“ zmínila portugalskou posilu Loureirovou a Angolanku Mateusovou. „Když je nejhůř, dorozumíváme se rukama nohama, nebo mám pomůže překladač. Ale úplně si nepokecáme,“ neskrývá drobné trable s jazykovou bariérou.

Obě cizinky i nový kouč však zapadli do týmu skvěle, což dokazují dosavadní výsledky Mostu v interlize. Z devíti zápasů osm výher a jediná porážka na půdě zatím stoprocentní Dunajské Stredy. „Přijde mi, že se celkově ještě všechny trochu hledáme, ale líbí se mi, jak se to postupně zvedá,“ hledí do budoucna optimisticky mostecká rodačka.

Jestli Černí andělé budou vedle interligy a domácího poháru hrát i základní skupinu Evropské ligy, se vyjasní už během následujících dvou víkendů. Sezonní trhák Most rozehraje v hale superfavoritek. „Pokud prohrajeme o deset, už se to dotahuje špatně, musíme se s nimi držet maximálně na minus dva tři, jinak nemáme šanci.“