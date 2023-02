Výborná zkušenost. Liga mistryň je ale o penězích, říká mostecká předsedkyně

Když vyhrajete český titul, přihlásíte se zase do Ligy mistryň?

Žádost nepodáme. Není to tedy úplně na sto procent, ale nemáme úplně velkého partnera, který by stál o Ligu mistryň. Už proto, že nemůžeme hrát v Mostě, ale musíme být v Chomutově, což se projevilo na návštěvnosti. S naším rozpočtem prostě do téhle soutěže nemůžeme. Nejpozději do konce února chceme mít postavený tým na novou sezonu a v tuto chvíli nepočítáme s extrémními nákupy drahých hráček. Zvažujeme to i s ohledem na politiku Evropské házenkářské federace. Když se nepřihlásíte, ale máte na to koeficient, třeba vás dalších tři až pět let nevezmou, i když budete chtít. Určitě to tedy budeme ještě probírat, ale s velkou pravděpodobností půjdeme jen do Evropské ligy.

Jak lze hodnotit vaši druhou účast v Lize mistryň?

Pro vedení, hráčky, trenéry i celý Baník to bylo zajímavé zjištění v tom, že evropské kluby jsou úplně na jiné úrovni než my. Ať se to týká hráčského kádru, marketingu, managementu nebo rozpočtů. Všichni si z toho odneseme spoustu pozitivního. Já osobně jsem ráda, že je to za námi. Za mého působení jsem nezažila, aby nám vypadly tři klíčové hráčky ze základního kádru. A bylo to na výsledcích vidět.

Prohrávat jste začaly i v interlize. Nebojíte se o titul?

Já ne. Týmu věřím. Až si hráčky odpočinou a dostanou se do pravidelného rytmu s jedním zápasem týdně, nebojím se, že by se nevrátily zpátky do formy. Od září jely v módu dvou zápasů týdně a cestování. Zkuste si do toho pracovat, studovat, některé hráčky mají rodiny, reprezentaci. Není vůbec kdy odpočívat. Bylo to v hlavách a v únavě. Já svým způsobem holky obdivuji, nikdo si nedokáže představit, jaký to pro ně byl záhul. Není to o tom, že přijedou domů a dají si nohy nahoru. Když vezmu Domču Müllnerovou, vrátíme se v pondělí nad ránem a ona jde už v šest do práce.

Stálo to tedy za to?

Myslím, že žádná z hráček nelituje, že se to hrálo. Výborná zkušenost. Třeba dorostenky Adéla Protivová a Valentina Schüllerová ještě nezasáhly do interligy, ale už nastoupily v Lize mistryň. Pro ně to musel být šok i úžasná zkušenost, která se už nikdy nemusí vyskytnout. Jsem ráda, že jsme v Evropě zapojili mladé hráčky. Zocelilo je to. Když v play off o něco půjde, budou z těch zkušeností čerpat.

Jak snášíte kritiku lidí na sociálních sítích za nepovedené vystoupení v Lize mistryň?

Já to mám tak, že když si něco přečtu, přemýšlím o tom. Od určité doby jsem si ale řekla, že to číst nebudu. Myslím si, že to nikomu a ničemu nepomůže. Je strašně lehké něco kritizovat, ale ať mi ten člověk ukáže, co dokázal. Jeden internetový kritik, když mě vidí v mostecké hale, tak přede mnou uteče, místo aby mi to řekl do očí. Takových lidí je víc. Spíš to tedy nečtu, syn mi to jen tlumočí. Naposledy říkal, je to dobrý, už nejdou po hráčkách, teď jdou po vás. Ať po mně jdou, ať jdou po vedení, ale hráčky ať nechají na pokoji a v klidu. Potřebují mít čistou hlavu ve chvíli, kdy se prohrává. My hráčky podporujeme, sezona je ještě dlouhá. Cíl, který měly, splnily, postoupily do finále Českého poháru. A teď je další cíl postup do českého play off.

Mostecká házenkářka Daria Somionkaová slaví svůj gól v Lize mistryň proti Brestu.

Jak těžká bude obhajoba zlata?

Za mě je nesmyslné hrát play off pohárovým způsobem, tedy venku a doma. Postoupíte z prvního místa a jakou máte výhodu? Jedete k soupeři, tam prohrajete o pět gólů a víte, že doma musíte o šest vyhrát. Podle mě tohle play off není. Když se hrálo na dva vítězné zápasy, bylo to ok, ale play off pohárovým způsobem je za mě nesmyslné.

Ještě zpátky k Lize mistryň. V součtu s vaší minulou účastí v prestižní soutěži máte smutný rekord sedmnácti porážek v řadě. Mrzí to?

Určitě. To naše minulé účinkování v Lize mistryň bylo jiné v tom, že byly skupiny po čtyřech a méně zápasů, to je pak taky strašný rozdíl. Takhle jsme do půlky února odehrály tolik zápasů, co některé týmy z interligy neodehrají za celou sezonu. Do budoucna se musíme z těchto věcí poučit. Tu zkušenost nám nikdo nevezme.

V čem jsou soupeři dál?

Je to strašně o financích. Kolik má třeba Odense domácích hráček? Možná tři. Tyhle týmy si mohou ukázat, na koho chtějí, vybírají si, protože rozpočty na to mají. My nemáme na to, abychom hráčkám nabízeli 2 000 – 2 500 eur. A ani za to by sem teď žádná hráčka, která hraje Ligu mistryň, nešla. Včetně těch ze střídačky. Špatné je taky to, že se dozvíme, že budeme hrát Ligu mistryň, až v červnu. Máme dopředu shánět hráčky, i když hrozí, že nás tam nevezmou? A co s nimi pak, když to nevyjde? Budeme tady mít na interligu hráčky, za které dáme strašný balík.

Jak Černé anděly účast v Lize mistryň vyšla finančně?

Až přijdou peníze od EHF, tak si to můžeme vyhodnotit, ale určitě nejsme v plusových číslech. Mělo by jít o 3 000 eur za každý odehraný zápas a po ukončení soutěže ještě o peníze za marketingová práva. Ale nikdo dopředu neřekl, jaká částka by to měla být.

V těžkých zápasech se ukázala třeba Cholevová, o níž je v Evropě zájem. Co další hráčky?

Registrujeme zájem i o pár dalších. Pro ně je výborné, že se ukážou. Chceme, aby věděly, že od nás se jim bude dobře odcházet. Většina holek to hraje proto, aby si jednou zkusily hrát v reprezentaci a venku. A my jim to nezakazujeme.