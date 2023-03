Andělé pozlatili pohár. První věc, co se nám letos povedla, těší Stříškovou

Černí andělé dosud prožívali černou sezonu. V Lize mistryň nezískali ani bod a navíc v součtu s minulou účastí zaznamenali smutný rekord prestižní soutěže v podobě sedmnáct porážek v řadě. I v interlize vinou únavy a zranění klíčových hráček vrávorají. Teď si bolístky pofoukali v domácím poháru.

„Mám obrovskou radost. První věc, která se nám v téhle sezoně opravdu povedla,“ odfoukla si Stříšková, která byla s osmi góly spolu s Cholevovou nejlepší střelkyní finále.

Zato slávistky ronily slzy. „Hrozně nás to mrzí. Snad aspoň fanouškům se zápas líbil, hnali nás až do konce. Bohužel to nestačilo,“ hlesla pivotka Anna Jestříbková. Slavia měla čtyřgólové manko, ale v čase 59:20 vyrovnala Švihnosová. Nestačilo to.

Finále, které spojilo ženský i mužský boj o zlato, sledovalo v případě házenkářek v pražské hale UNYP Aréně 815 diváků. Most získal osmý pohár a atakuje rekord Slavie, která slavila devět primátů. Je pravděpodobné, že stejní soupeři se utkají ve finále českého play off interligy. Andělé zaútočí na desátý titul.