Mostecká Střížková: Taky musíme někdy prohrát. Ale desátý titul bude

Černé anděly v interligovém finále dohnal náročný program. Liga mistryň, domácí pohár, interliga... zběsilé tempo a bobtnající marodka, to nešlo ustát.

„Od půlky sezony se kvůli zraněním muselo strašně improvizovat, hodně holek se ocitlo na pozicích, na kterých nikdy nehrály. I tak jsem věřila v naši sílu, domácí pohár jsme ještě se Slavií urvaly, ale ve finále ligy už to na nás dolehlo,“ přiznala opora.

I kouč Jiří Tancoš viděl, že slávistky mají ve finále navrch. „V odvetě byla chvilka, kdy jsem začal věřit, že by se to mohlo povést, ale zároveň jsem viděl, že Slavia hraje fakt dobře. Vedli jsme o tři góly, ale potřebovali jsme vyhrát o šest, což byl ještě obrovský kus práce. Bez zraněných hráček to bylo těžké, takže nezbývá než pogratulovat Slavii,“ smekl Tancoš.

S Mostem se po této sezoně loučí pět hráček, kariéru ukončily Dominika Müllnerová a Lucia Mikulčík, do zahraničí odcházejí Veronika Andrýsková a Charlotte Cholevová, končí i Tatiana Šutranová.

„Je to velký zásah, ale jsem optimista. A myslím, že obměna kádru už byla i docela vhodná,“ tvrdí trenér, jenž se přesune na místo asistenta. Role hlavního kouče se ujme bývalý reprezentant a také hráč a trenér extraligových lovosických mužů Vladimír Šuma. „Bude to další změna, ale věřím, že pozitivní. Vytvoříme úplně nový tým se vším všudy,“ těší se Střížková.

Přestávka nebude moc dlouhá, už v září zřejmě vstoupí Andělé do pohárové Evropy. „Tím, že jsme nezískali titul mistra, můžeme být nasazení hned do 1. kola Poháru EHF, které se hraje už v září. Bude méně času na přípravu, ale snad nás příští rok nebudou provázet zranění jako letos. Pak i herní projev bude lepší,“ věří Tancoš.

Napravit si reputaci v pohárové Evropě, to bude jeden z hlavních cílů Andělů v příští sezoně. Liga mistryň byla nad jejich síly, smutný rekord čtrnácti porážek v řadě (v součtu s první účastí dokonce sedmnácti) je bude děsit ještě dlouho. „Bylo to nad naše možnosti, fakt jsme na to neměly postavený tým. I proto se v další sezoně budeme chtít poprat o co nejlepší výsledek v Evropě,“ slibuje Střížková.