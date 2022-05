K postupu chyběl jediný gól. Kynžvart se do finále nepodívá

„Výzva bronzu je před námi. Budeme se snažit a uděláme vše pro to, abychom udělali medaili pro nás, pro Kynžvart,“ říkal po prohraném semifinále kynžvartský trenér Peter Sabadka, ač těžko skrýval dojetí.

Nováček Interligy si semifinále prohrál hlavně v prvním zápase v Plzni. V domácí odvetě zlikvidoval ztrátu z prvního zápasu už ve třinácté minutě, ale soupeře vrátila do hry autorka celkem devíti branek v utkání Veronika Galušková a Plzeň skóre ještě do přestávky otočila.

V poločase byl stav nerozhodný 13:13 a po změně stran se soupeři přetahovali o těsné vedení. Na plzeňské straně ale přibyl poslední gól už šest minut před koncem, kdy Linda Galušková poslala hosty do vedení 21:20.

Závěr patřil lázeňskému týmu, ale k obratu zápas nedotáhl i proto, že jeho nejlepší střelkyně a autorka jedenácti branek Annamaria Patrnčiaková při jednogólové ztrátě neproměnila sedmičku.

„Na komplexní hodnocení je velmi brzy. Rád bych pogratuloval Plzni k postupu do finále. Asi nám to nebylo souzené. Děvčata bych rád pochválil. V další sezoně určitě chceme přijmout další výzvy, bereme to jako realitu,“ hodnotil utkání domácí trenér Peter Sabadka, jenž stále může se svým týmem vybojovat medaili.

„Bylo to hodně napínavé a těžké utkání. Gratulujeme soupeři, byl to skvělý výkon. Myslím si, že obě strany odváděly skvělou práci na hřišti,“ stihl během oslav se svými svěřenkyněmi plzeňský lodivod, Richard Řezáč, stručně pochválit obě strany.

O český titul v Interlize se utkají Baník Most s DHC Plzeň. V semifinále play off favorizovaný Baník i v odvetě porazil Olomouc o pět branek, tentokrát 27:22.