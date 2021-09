Házenkářky Kynžvartu hrají zase doma, přijíždí neporažený Písek

„Je to pěkné, máme chuť vítězit. Určitě lepší než prohra,“ přiznává trenér Peter Sabadka a doplňuje proč ty závěry tak jdou. „Svědčí to o dostatečné úrovni kondiční připravenosti, i když hrajeme s úzkým kádrem, nemáme moc variant na střídání.“

V sobotu se o tom přijede přesvědčit, do sportovní haly Milana Prokeše v Lázních Kynžvart možná překvapivě dosud neporažený Sokol Písek. Další velmi těžký soupeř.

„Přijíždí druhý tým tabulky s dobrou sportovní formou v mentální pohodě. Nečeká nás lehký soupeř, ale jsme doma, také jsme v lepší psychické pohodě,“ potvrzuje Sabadka.

Kynžvart se ovšem nebojí. „Určitě nepodlehneme uspokojení na růžovém obláčku, že jsme vyhráli na Slavii. Jdeme s velkou pokorou do těžkého zápasu, umíme se dobře takticky připravit, víme o silných stránkách soupeře a chceme zatlačit na jeho nedostatky, o nichž také víme. Uděláme vše pro to, abychom zůstali na pozitivní vlně.“

Drama, boj o každý míč a akce nenechávající diváky v klidu. Přesně to předvedly aktérky v minulém kole, když Kynžvart vyhrál v hale vicemistrovské Slavie. „To k házené patří, hrál se nadprůměrný interligový zápas. Celý zápas jsme hráli o dvě třídy lépe než doma se Zlínem,“ poukázal trenér na předchozí duel, jenž Kynžvart vyhrál také o gól z posledních sekund.

Na Slavii byl ovšem průběh jiný. „Konečně jsme měli výborný vstup do zápasu, v předchozích duelech jsme měli katastrofální vstupy. První dva zápasy bych přičítal nováčkovské dani,“ míní Sabadka.

Kynžvart od samého úvodu vedl, na horké půdě na Slavii je to velmi cenné. V poločase ale prohrával o gól.

„Hráčky jsem upozorňoval, že to je velmi dobrá pozice pro to, abychom zápas otočili a vyhráli. Kdyby to bylo obráceně mohlo dojít k uspokojení,“ vysvětluje.

Stejně jako v předchozím duelu neměl velké možnosti střídat, na lavičce byly jen tři hráčky. V průběhu druhého poločasu se projevila síla nováčka. Poté, co Slavia šla do menšího trháku, měl pasáž pěti gólů v řadě a šel do čtyřgólového vedení.

„Samozřejmě, soupeř prostřídal celou spojkovou řadu a vyvinul obrovské tempo, upozorňoval jsem, že to musíme ustát, aby nám výrazně neutekli. Podařilo se, Slavia si vytvořila vedení pouze o gól, dva, a to jsme ještě hráli ve čtyřech. Měli jsme nahráno z úvodu druhého poločasu, ale ukázalo se, že nás je málo,“ popisuje Sabadka.

Krátce před koncem se Kynžvart dotáhl na 28:27. Ubránil útok, Jovičevič vyrovnala a najednou byla Slavia velmi nervózní. „Soupeř si vzal time, ubránili jsme další útok, a z dalšího dokonce domácí hodili míč do autu. Následně po výborném řešení situace Weisenbilderovou s Tesařovou jsme dali vítězný gól. Soupeř měl už jen pět sekund. Nebyla to náhoda, takticky jsme závěr zvládli. Děvčata ty závěry uhrála srdíčkem,“ pochvaluje si kynžvartský kouč.

Takové závěry zápasů jsou fyzicky i psychicky náročné, v Kynžvartu ale na regeneraci nemyslí. Od zápasu v Dunajské Stredě trénovali jen ve skupinách kvůli infekci, měli málo společných tréninků. „Vím, že tréninkový výpadek nám bude chybět v dalších zápasech,“ říká kouč.

A tak žádná regenerace. „Napálili jsme to hned od začátku týdne a stupňovali jsme až doprostřed týdne. Až potom si budeme moci dovolit zvolnit a přidat regeneraci. Musíme ten tréninkový výpadek dohnat,“ dodává Peter Sabadka.