Mostecké házenkářky po dvou zápasech bez výhry porazily Porubu

Černí andělé před deseti dny vyhráli domácí pohár, v interlize ale předtím remizovali s Olomoucí a podlehli Dunajské Stredě. O jedenáctou výhru Mostu nad aktuálně předposlední Porubou za sebou se zasloužily reprezentantky Charlotte Cholevová a Adéla Stříšková, jež vstřelily sedm a šest gólů.

Po roce se v mostecké sestavě objevila čtyřiatřicetiletá Petra Maňáková. Dlouholetá reprezentantka, jež před mateřskou pauzou hrála naposledy před rokem shodou okolností právě proti Porubě, při návratu jednou skórovala.

Most, jenž usiluje o postup do českého play off z prvního místa, má náskok čtyř bodů před Slavií a Pískem. Jihočešky přišly několik sekund před koncem o výhru nad druhou Šaľou, jež v závěru vyrovnala na 33:33. O polovinu domácích branek se postaralo duo Alena Stellnerová, Iveta Korešová (9 a 8).

Plzeň deklasovala 37:22 Stupavu a udržela si naději na poslední volné místo ve čtyřčlenném play off. Západočešky dvě kola před koncem základní části ztrácejí bod na Olomouc, jež má k dobru nedělní zápas se Slavií. O bod zpět je Kynžvart po porážce 23:28 s Dunajskou Stredou, která si pojistila první místo.

MOL interliga házenkářek 20. kolo Písek - Šaľa 33:33 (17:16)

Nejvíce branek: Stellnerová 9, Korešová 8, E. Svobodová 5/2 - Ščípová 8/3, Vargová 7/1, Takáčová a Königová po 5. Kynžvart - Dunajská Streda 23:28 (12:12)

Nejvíce branek: Königová 6, Dresslerová 5, Patrnčiaková 3, Vávrová 3/1 - Élöová 6, Juhosová a Bíziková po 5. Plzeň - Stupava 37:22 (18:11)

Nejvíce branek: V. Galušková 8/5, Schreibmeierová 7, Franzová 5 - L. Kovácsová 6/3, Bahorecová 4, Jagodičová 3. Most - Poruba 27:24 (15:10)

Nejvíce branek: Cholevová 7, Stříšková 6, Mikulčík 4, Eksteinová 4/1 - Konečná a Farářová obě 5/2, Ulmanová 4.