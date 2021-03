Most zůstává v karanténě, slávistické házenkářky se mu blíží

Mostecký klub na svém webu uvedl, že má v současnosti dvanáct nakažených. „Další hráčky by měly absolvovat testy ještě do konce týdne. U všech má nemoc mírný průběh,“ oznámil Baník. Černí andělé budou v karanténě minimálně do poloviny března, takže nenastoupí ani v sobotu v Olomouci.

Slávistky vedly nad Dunajskou Stredou v poločase 12:10, ale po přestávce čtvrtý tým tabulky stav otočil. Pražský tým rozhodl o svém vítězství až v závěrečné desetiminutovce. „Byl to velký boj a těžké utkání proti kvalitnímu soupeři,“ řekl trenér Slavie František Urban.

Písek vybojoval vítězství 21:20 nad Šaľou díky brance Terezy Pokorné 15 sekund před koncem zápasu a vystřídal soupeře na sedmém místě.

MOL interliga házenkářek - 20. kolo Slavia Praha - Dunajská Streda 24:19 (12:10)

Nejvíce branek: Míšová 8/3, Galušková a Svobodová po 6 - Rajnohová 5, Élöová 4, R. Bíziková 3. Zlín - Plzeň 29:22 (14:11)

Nejvíce branek: Kolářová 6, Daňková a Štipčáková po 5 - Galušková 8/2, Vlachová 5/1, Patrnčiaková 3/2. Hodonín - Prešov 24:19 (12:11)

Nejvíce branek: L. Krejčíková 6, Cyganová 5, Višňovská 4, Kalinová 4/3 - Vagaská a Vargová po 7, Ščerbáková 2, Šutranová 2/2. Písek - Šaľa 21:20 (11:12)

Nejvíce branek: Kubišová 5, Stellnerová 4, Pešková a Pokorná po 3 - Némethová 8/3, Pócsíková 4/1. Utkání Most - Poruba bylo odloženo.