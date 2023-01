Americký házenkář pokousal na MS soupeře z Bahrajnu, viděl modrou kartu

Rozhodčí si incidentu podle agentury DPA nevšimli a začali se jím zaobírat až poté, co jim Husajn al-Sajjád ukázal krvácející ruku. Skorupa dostal červenou kartu a po zhlédnutí videa mu sudí udělil ještě modrou kartu. Tu zavedla mezinárodní federace IHF pro vážné prohřešky, po kterých mohou hráči obdržet zákaz startů.

„Já jsem to neviděl, ale říkali, že ho kousl. Jestli je to tak, pak je to na červenou a modrou kartu,“ uznal kouč amerického celku Robert Hedin.

Americký házenkář Paul Skorupa obdržel v zápase s Bahrajnem červenou a poté i modrou kartu.

Skorupa, který hraje v rodném Německu druhou ligu za VfL Lübeck-Schwartau, pomohl Američanům v úvodu turnaje k první výhře na MS v historii nad Marokem. Další tři zápasy USA prohrály.