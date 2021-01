Házenkáři Chorvatska a Německa si na MS o medaile nezahrají

Spolu s vítězem skupiny Dánskem prošel z druhé příčky do play off Katar, který porazil 26:25 Argentinu. Katařany táhl autor osmi gólů Frankis Marzo, který se 53 zásahy posunul do čela pořadí střelců. Argentina skončila o skóre třetí za Katarem.



Nejhorší vystoupení v historii mají za sebou Němci, kteří skupinu I uzavřeli remízou 23:23 s Polskem a v konečném hodnocení šampionátu obsadili dvanácté místo. V tabulce osmifinálové skupiny trojnásobní mistři světa skončili na třetí příčce o tři body za Maďarskem a o čtyři za mistry Evropy Španěly.

Čtvrtfinále je na programu ve středu a Dánové se utkají s domácím Egyptem, Švédsko nastoupí proti Kataru, Španělsko proti Norsku a Francie proti Maďarsku.

Mistrovství světa házenkářů v Egyptě osmifinálové skupiny Skupina I:

Brazílie - Uruguay 37:17 (18:7)

Španělsko - Maďarsko 36:28 (21:14)

Polsko - Německo 23:23 (12:11) Skupina II:

Bahrajn - Japonsko 25:29 (12:19)

Argentina - Katar 25:26 (13:12)

Dánsko - Chorvatsko 38:26 (17:15)

Tabulka skupiny I Tým Z V R P S B 1. Španělsko 5 4 1 0 162:134 9 2. Maďarsko 5 4 0 1 160:131 8 3. Německo 5 2 1 2 153:122 5 4. Polsko 5 2 1 2 138:119 5 5. Brazílie 5 1 1 3 136:139 3 6. Uruguay 5 0 0 5 88:192 0