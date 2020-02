Euro bylo úžasné, ale asi moje poslední, tvrdí Jurka

Po mistrovství Evropy si vydechl v rodinném kruhu. Ale pouze krátce. Dnes vyběhne Miroslav Jurka znovu na palubovku, jen nablýskanou Wiener Stadthalle vymění za mnohem skromnější zuberskou arénu v extralize.

„Je to velká změna. Ale těším se. Navíc začínáme doma. V Kopřivnici jsme remizovali, takže jí máme co oplácet,“ zve levoruký křídelník na úvodní extraligový duel v novém roce.

Jak se cítíte po šampionátu, kde jste ještě minulou středu hráli proti Německu?

Odpočinul jsem si. Mistrovství bylo pro mě dost náročné. Nejsem zvyklý odehrát jedenáct zápasů za měsíc plus do toho tréninky. Na druhou stranu jsem měl čas jenom na házenou.

Doma a ve firmě jste dostal také volno?

Měl jsem jít do práce, ale malá se nám poranila, takže jsem zůstal týden doma. Na trénink do Zubří jsem jel poprvé ve středu. Bylo to v pohodě. Euro bylo dobrou přípravou na pokračování extraligy. (smích)

87 zápasů odehrál Miroslav Jurka v české reprezentaci. Vstřelil v nich 176 gólů.

Minulé mistrovství jste vynechal, abyste byl nablízku své ženě při porodu. O to více jste toužil jet na letošní. Splnilo vaše očekávání?

Jasně. Byl jsem nadšený. Neskutečné. Zvláště první zápas proti Rakousku. Přijela spousta fanoušků, kteří byli vynikající. V hale byli slyšet, užíval jsem si to. Přišlo snad devět tisíc lidí. Úžasná atmosféra. Zase jsem si zahrál proti nejlepším hráčům na světě.

Jak hodnotí celkové dvanácté místo s odstupem času?

Po minulém šampionátu bylo určitou povinností postoupit ze základní skupiny. Ale bylo to hodně zrádné, každý mohl vyhrát s každým. Povedlo se to, ale ve druhé skupině nám chyběly body. Odehráli jsme tři vyrovnané zápasy, jenže jsme je nedokázali dovést do úspěšného konce. Rozhodovaly maličkosti. Někdy mi přišlo, jako bychom měli strach jít do vedení. Když to na téhle úrovni párkrát nevyužijeme, tak nás ostatní týmy potrestají.

Ve Vídni jste se střetli s oběma finalisty – zlatým Španělskem i Chorvatskem. Kdo na vás udělal největší dojem?

Španělsko má vynikající tým. Byl to jediný zápas, který jsme nemohli vyhrát. Ze všeho nás trestali, byli úplně jinde. S ostatními se dalo hrát.

Francie, kde jste hrál dlouho ligu, vypadla už v základní skupině. Sledoval jste, jaký to vyvolalo v zemi poprask?

Čekal jsem, jak dlouho vydrží trenér Dinart. Nakonec ho odvolali. Dalo se to předpokládat, nemohl to ustát. V kvalifikaci o olympiádu je čekají Chorvaté, Tunisané a Portugalci. Postupují jen dva. Pro nového trenéra to bude těžké.

Láká vás příští mistrovství světa v Egyptě?

Bavili jsme se s trenéry o budoucnosti. Řekli mi, že by chtěli zapracovat mladší kluky. Plně jsem to akceptoval. Dveře jsem si nezavřel. Kdyby se něco stalo, ozvou se. Byl bych v záloze. Euro mohla být moje poslední reprezentační akce.

A co extraliga? V Zubří vám končí jednoletá smlouva.

Už to začínám řešit. Chci to co nejdříve rozseknout. Házená mě baví a asi bych litoval, kdybych teď skončil.

Průběžně jste čtvrtí. Je to reálný obraz vaší síly, nebo jste chtěli být trochu výše, když jste v jednu chvíli soutěž vedli?

Myslím, že panuje spokojenost. Dva zápasy nám nevyšly, ale to se stává. Hodili jsme je za hlavu a jedeme dál. Náš cíl je skončit do čtvrtého místa, abychom play off začínali doma.

První Plzeň je asi nedostižná, ale za Duklou jste jen o skóre a za Karvinou o bod. Druhé místo byste měli zkusit, ne?

Bohužel s Karvinou máme horší vzájemné zápasy a na Duklu ještě jedeme, to bude těžký zápas. Jít do play off ze druhého nebo třetího místa by bylo fajn, ale pro nás je hlavní dostat se do čtyřky. Plzeň podle toho, jak posiluje, vypadá, že bude chtít vyhrávat každý zápas o deset branek. Vrátili se Škvařil s Tonarem. A když ještě podepíšou Terziče, který vyhrál v devatenácti letech s Hamburkem Ligu mistrů, nebudou chtít nic jiného než titul.

Po přestávce hrajete dvakrát po sobě doma. To je ideální restart soutěže, což?

Jsme rádi. Doufám, že potvrdíme, že v naší hale body nedáváme, a vyhrajeme oba zápasy. Venku to nebylo ono. Možná je to tím, že nejsme tak vyhecovaní jako doma. Mezi zápasy doma a venku je velký rozdíl. Musí se to změnit, protože play off se blíží a bez venkovních vítězství to nepůjde.