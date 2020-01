Obdivuhodné, co Lazarov dokázal. Ale Makedonii je co vracet, burcuje Jurka

„Obdivuhodné, co dokázal za svoji kariéru,“ oceňuje český křídelník Miroslav Jurka jednoho z nejlepších střelců házenkářské historie, toho času oporu Nantes. V Lize mistrů nastřílel makedonský házenkářský bůh přes tisíc gólů, v reprezentačním dresu ještě o sedm set více.



Než jste se loni vrátil ze St. Räphael do Zubří, tak jste se dva roky potkávali ve francouzské lize. Co znamenal jeho příchod pro tamní soutěž?

Přestoupil z Barcelony jako top hráč. I když mu bude čtyřicet, pořád je to zajímavá persona.

A pro Makedonii pořád stěžejní hráč, že?

Určitě. Útočná hra celého týmu se odvíjí od něho. Rozhodující přihrávku má úžasnou - na brankoviště do pivota, diagonální do křídla. Umí všechno. Musíme si dát hlavně pozor na něho. Závěr jejich utkání jsme sledovali na hotelu a dost jsem se divil, že ho nechali Ukrajinci vystřelit. Bylo jasné, že to vezme na sebe. Opět se to Makedoncům vyplatilo a jako vždy vyhráli o jeden gól.

Jak se chová na palubovce? Dává najevo, že je někdo?

To ani ne. Jen nemá rád při hře kontakt. Ale když na něho vyjedeme, tak to bude cpát na pivota Stoilova, který nám dělal vždycky problémy. Uvidíme, s čím přijdou trenéři.

S Makedonci bydlíte na stejném hotelu. Když se potkáte, řeknete si něco, nebo se ignorujete?

Zrovna s Kirilem jsme se pozdravili, protože se známe z francouzské ligy. Pár slov jsem prohodil i s brankářem Borkem Ristovským, který také chytal ve Francii. Ale jen zdvořilostní fráze, nic speciálního.

Makedonie je nejčastějším soupeřem české reprezentace za poslední dekádu. Nezajídají se vám už vzájemné zápasy?

Když se blíží los, tak počítám, že dostaneme Makedonce. Takže mě to ani nepřekvapí. Máme jim co vracet. Snad se nám je podaří porazit. Nic jiného nám ani nezbývá.

Český házenkář Ondřej Zdráhala (vlevo) bráněný Kirilem Lazarovem z Makedonie.

Pořád cítíte křivdu za play off o postup na mistrovství světa, kdy vás rozhodčí v makedonské odvetě poškodili, což pak uznala i evropská federace?

Už jsem to vytěsnil z paměti. Hrajeme spolu často a zápasy jsou vždycky vyhecované. Atmosféra při nich bývá skvělá, byla snad lepší než na našem utkání proti Rakousku. Nechápu, kolik Makedonců se v hledišti objevilo. Jejich fanoušci jsou blázni, neskuteční.

Už jste strávili porážku od Rakouska?

Šlo o hodně. Měli jsme to dobře rozehrané, ale bohužel hned na začátku druhé půle jsme dostali tři góly, Rakušané otočili skóre a téměř celý druhý poločas vedli. Posledních patnáct minut se nám je nepovedlo ubránit, když hráli sedm na šest. To bylo frustrující. Snad bude mít nedělní zápas pro nás šťastnější konec.