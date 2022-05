Škvařil: Když jsme se na ně dotáhli, přestali jsme proměňovat šance

Úvod jste nezvládli ani v předchozích dvou finále, proč?

Zase do toho šli s větším nasazením než my, proto nám odskočili. Pak už je to těžké zastavit. Bylo to v jednu chvíli o osm branek, sice jsme to po přestávce stahovali, ale skóre už nedokázali přehoupnout na naši stranu. Prohráli jsme si to sami.

Přesto jste se dokázali dostat zpět do hry, cítili jste ještě šanci, když jste čtyři minuty před koncem snížili na 22:25?

Už předtím jsme se ale mohli dostat víc na kontakt, jenže jsme zase přestali proměňovat šance. Zase nám v té fázi dost ran nevyšlo. A na takové úrovni vás to vždy vytrestá. To byla hlavní příčina, že jsme se na dostřel nedostali daleko dřív.

I kvůli výkonu gólmana Mokroše?

Ve finále není ani na jedné straně špatný gólman. Petr chytal výborně, musíme se na něj příště lépe připravit a doufejme, že mu to ve středu v Plzni tolik nepůjde.

Domácí prostředí zatím v boji o titul hraje velkou roli...

Je to tak, i když u mě osobně to neplatí. Mám to tady rád, i ty lidi, je tu výborná atmosféra. Tak jako u nás.

Jak hrát čtvrtý duel za stavu 1:2?

Všechny série jsme dosud hráli na pět utkání, jsme na to zvyklí. Už jsme si z toho asi udělali takovou tradici... (pousmál se)