Plzeňský házenkář Škvařil: Doufám, že na vlně vydržíme dlouho

„Prešov je výborný soupeř, od toho se odvíjela i kvalita utkání. Padlo hodně gólů, chodilo se do rychlých protiútoků, tak vypadá současná házená. Takové zápasy se mi líbí, už připomínají play off,“ líčil 30letý Škvařil po výhře 37:34.

A protože Karviná selhala v Lovosicích, zůstal Talent tým Plzeňského kraje jediným celkem v soutěži, který zatím neztratil ani bod.

Na sedmičky přitom často nechodíte, ale teď jste to vzal na sebe.

Přede mnou dva kluci neproměnili, pak šel Péťa Vinkelhöfer. Dal, jenže potom si bohužel poranil koleno. Musel jít někdo další a trenéři už to asi vzali od nejstaršího. (smích)

Měl jste v hlavě, že Doudu a Kosteského prešovský gólman v úvodu utkání vychytal?

Na to nemyslíte. Máte v hlavě nějaké zakončení, kterému věříte, nic dalšího mě nerozhodí. Mrzí mě jedině to, že nemáme o dva góly víc. Naštěstí jsem všechny sedmičky proměnil, někdy i se štěstím.

Jak těžké bylo naskočit do utkání až ve 23. minutě?

Hrozně těžké. Než jsem se do toho dostal, byl jsem strašně zmrzlej. Naštěstí mi tam hned něco spadlo, byly tam další situace, kdy jsem se něčeho mohl chytit. To člověka vždycky nakopne. Ve druhé půli jsme se už na spojce točili, všechno klapalo, jak mělo.

Nerozhodilo vás ani to, že Prešov často sázel v útoku na hru se sedmi hráči?

Dnes to praktikuje spousta mančaftů, není to nic překvapivého. Je to nepříjemné, ale dařilo se nám je za to i trestat góly do prázdné branky.

Nečekaně hodně prostoru dostal váš třetí gólman Marek Štefanič. Co říkáte na jeho výkon?

Výborný, Marek tam měl krásné zákroky. Ale jak jsme chodili do rychlých protiútoků, ani si nemohl užít oslavy. Kolikrát zvedal ruce a my na něj křičeli, že potřebujeme balon. (úsměv) Ale zachytal výborně.

Natáhli jste vítěznou sérii už na šest zápasů. Roste sebedůvěra?

Sedlo si to. Myslím, že nás hodně nakopl hned úvodní zápas v Lovosicích. Kdybychom tam prohráli, možná se to s námi potáhne až do Vánoc. To byl důležitý zápas, od té doby jsme na nějaké vlně a doufám, že na ní dlouho vydržíme.

Už v sobotu jedete do Strakonic, kde budete velkým favoritem.

Nic nepodceníme. Jezdíme tam celkem pravidelně, i na pohárové zápasy a přáteláky. Působí tam navíc kluci z Plzně, takže to bude zajímavé. Ti do toho vlétnou, na to se musíme připravit.