Malina po play off v Zubří končí. Loučit se chci s titulem

Druhý zápas semifinálové série extraligy si gólmanský mazák zcela podmanil a po utkání pršely na jeho výkon ze všech stran zasloužené komplimenty.

„Malina bránu zavřel,“ pronesl trenér Západočechů Petr Štochl.

„Byli jsme z něj zoufalí a vymýšleli jsme kde co, ale stejně to nebylo nic platné,“ ocenila jeho one man show spojka soupeře Jakub Douda.

Užíváte si play off o to více, že je vaše poslední v Zubří?

Musím. Nemám další šanci vyhrát se Zubřím titul. Je to moje poslední šance. Pusťte mě mezi dvacet chlapů s noži a já se odtamtud musím dostat.

Titul můžete vyhrát po deseti letech. To bylo symbolické, že?

Dělám pro to všechno. V roce 2012 jsem odcházel do Francie. Čekal jsem dceru Lily. Letos odcházím z klubu a čekáme další dítě.

Mrzí vás víceméně vynucený konec v Zubří?

Koho by nemrzel? Když mi byly čtyři, tak nás pan Mika vodil ze školky na tréninky. Od šesti let jsem v klubu a nikde jinde než čtyři roky ve Francii jsem nehrál. Jsem Zubřan. Vždycky jsem se snažil pro klub udělat všechno. Je mi 35 let a doufám, že to uzavřeme, jak si přeji.

Vedení po vás chtělo, abyste chodil na všechny tréninky. Vy jste ukázal, že to jde i tak.

Po nedělním zápase v Plzni jsme měli lehčí trénink. Půl hodiny fotbal, půl hodiny střelbu. V úterý jsem nebyl. Měl jsem domluvené střídání, ale musel jsem na výjezd. Přijel jsem pak pět minut před koncem tréninku a podíval se, jak kluci hází sedmičky. Šel jsem domů. Od neděle jsem prakticky netrénoval.

Jak se vám daří kloubit házenou s prací záchranáře?

Mám výborné kolegy, výborné vedení. Už když jsem nastupoval, pochopili, že mojí láskou je házená. Vychází mi vstříc se zápasy. Vrchní Alena Grossmannová chodí na utkání dělat zdravotní dozor se svým manželem, který je velký fanoušek zuberské házené. Oba to prožívají. Mám v práci stoprocentní podporu.

Budete pokračovat v chytání?

Soustředím se na play off. Nechávám si otevřené všechny možnosti.

Prý máte namířeno do prvoligového Vsetína?

Je to varianta. Mám i nabídku z extraligy. Nebo můžu skončit úplně. Mohl bych si k práci záchranáře přibrat pomoc na částečný úvazek v jedné zdravotní organizaci.

Stav série je nerozhodný 1:1. Jak vidíte další vývoj před nedělním duelem v Plzni?

Potřebujeme, aby obrana fungovala jako ve druhém poločase domácího zápasu. Za takovou se nám brankářům chytá dobře.

A vy jste pak od 31. do 51. minuty povolil jen tři góly.

Říkal jsem si, že když polevíme nebo přestaneme dávat góly, tak Plzeň nás při svých zkušenostech dotáhne. Snažil jsem se stoprocentně soustředit na všechny balony. Snad až poslední tři minuty už jsem nemohl. Pokud bychom prohráli i druhý zápas, už by to bylo velice těžké otáčet v Plzni.