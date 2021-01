Zubří hledá kouče pro příští sezonu. Tonar se nechce loučit neúspěchem

„Úvod byl krušný, ale pak bylo cítit, že si kluci začali věřit, zrychlili hru a přestali dělat chyby,“ těšilo Tonara, který naopak zuberské funkcionáře svým přestupem do Dukly nepotěšil.

„Snahou bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobou a koncepční práci s naším mladým kádrem. Bohužel přijal nabídku konkurenčního klubu v rámci extraligy,“ stojí na webových stránkách HC Zubří.

Když se Tonar v létě stal Polozovým nástupcem, bylo to překvapení. Že by se trojnásobným extraligovým šampionům povedlo ulovit západočeského patriota ověnčeného úspěchy v rodné Plzni, by čekal málokdo. Podpis jednoleté smlouvy však leccos naznačoval.

„Je to férové pro obě strany. Když ucítíme, že to má smysl, může z toho být dlouhodobá spolupráce,“ vysvětloval Tonar při své červnové inauguraci.

Práce u nejmladšího mužstva extraligy mu smysl dávala. Rozhodujícím faktorem tak byl návrat do Plzně. „Do Prahy můžu dojíždět. Naskytla se mi příležitost, kterou jsem přijal. Víc bych v tom nehledal,“ vysvětloval Tonar v rozhovoru pro zuberský web svoje pohnutky.

Vedení svůj krok oznámil před Vánocemi: aby měl klub dostatek času najít jeho následovníka. „V zahraničí mají hráči podepsané smlouvy na rok dopředu a nikdo to neřeší,“ poznamenal Tonar, který chce ze Zubří odejít se vztyčenou hlavou. „Máme před sebou velký úkol dostat se do play off. Nechci se loučit neúspěchem, že se budeme krčit na předposledním místě.“

Vítězství ve středeční dohrávce skýtá naději, že tým do play off přece jen proklouzne, byť se momentálně o skóre nachází mimo elitní osmičku. „Pro nás jsou všechna utkání klíčová. Těžké máme za sebou,“ zmínil Tonar, že ve zbývajících devíti kolech základní části se jeho družina střetne vesměs s přímými konkurenty v řeži o play off.

V únoru si ho ještě zpestří osmifinálovými zápasy Evropského poháru EHF proti Povážské Bystrici. „Byl to nejideálnější los. Nemusíme nikam daleko cestovat. Jen doufám, že se opatření nezpřísní a nic nebude bránit odehrání,“ připomněl Tonar, že z předchozích dvou kol postoupil HC Robe bez boje po odstoupení soupeřů.

Mezitím budou v Zubří hledat jeho nástupce. „Sondujeme, kteří trenéři by byli vhodní pro naší koncepci a kteří jsou volní,“ nastínil sportovní ředitel klubu Josef Mazáč.