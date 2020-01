Občas zkusíme i jiný styl obrany, plánuje plzeňský kouč Tonar

Talent je ve druhém týdnu zimní přípravy. Akce v Dessau, kde startují také další bundesligové celky Füchse Berlín či Lemgo, je hlavním herním testem, byť v kádrech scházejí účastníci evropského šampionátu. „Příští pátek nás pak čeká generálka na jarní část sezony doma proti Aue, jsem rád, že v přípravě potkáme samé kvalitní týmy,“ pochvaloval si kouč Tonar.

Do týmu zapracováváte navrátilce Milana Škvařila. Co od něj očekáváte?

Milan je posilou, to je bez debat. A doufám, že od prvních zápasů to bude vidět. Bude pro nás důležitý jak v útoku, tak v obraně.

Jeho příchod měl být vyšperkováním sestavy, jenže kvůli zranění jste pro zbytek sezony přišli o levorukou spojku Jana Stehlíka. Je to velká komplikace?

Je. Všichni Honzu hodnotili hlavně podle toho, kolik dává gólů, ale on je naprosto komplexní hráč. V ofenzívě dával týmu klid, dokázal navázat hráče, uvolnit pivoty i křídla. A neskutečně platný byl v defenzivě. Tam je po jeho zranění zatím velká díra. Tohle je jeden z hlavních úkolů, abychom to vzadu dokázali zacelit. Větší prostor dostanou kluci z pivotů, věřím, že si s tím poradí a bude nám to fungovat.

Na pravou spojku teď máte jediného leváka, Slovince Bogdaniče. Kdo by tam měl alternovat?

Varianty jsou. I Škvařil ve švýcarském Aarau nastupoval občas na pravé spojce. V Plzni se tam v minulosti dokázal prosadit také Milan Ivančev, vždyť z toho byl i titul. Také Kuba Douda je zkušený univerzál, na pravé straně to umí zvládnout. Uvidíme, jak se ještě bude Tim (Bogdanič) zlepšovat, v posledním utkání před Vánoci proti Dukle v Tachově to z jeho strany vůbec nebylo špatné. Ale je tam u něj velký deficit v obranných činnostech, na tom musí zapracovat.

Také Srb Ivančev je momentálně zraněný, kdy se vrátí do hry?

Rekonvalescence se zhruba o dva týdny prodloužila. Momentálně to vypadá, že nejbližší extraligové kolo v Novém Veselí začátkem února nestihne. Ale do jarní části sezony ještě Milan určitě zasáhne.

Plánujete ještě tým posílit? Momentálně s vámi trénuje i váš syn Michal, hovoří se o návratu Petra Linharta z Německa...

Uvidíme, jak se všechno ještě vyvrbí. Ale Petr Linhart určitě není aktuální téma, pořád má dost zdravotních problémů a dává se dohromady. Kvalitní hráč to bezesporu je, měl ovšem hodně dlouhou pauzu, teď by nám na hřišti moc nepomohl. Uvidíme, co bude v létě, ale to je otázka spíš na vedení klubu.

Zmínil jste týmovou defenzivu. Je možné, že na jaře přijdete i s dalším obranným systémem?

Možná. Ale s tím se někdo potýká třeba tři čtvrtě roku, než se dostane do fáze, kdy to funguje. Tolik času nemáme. Ale v některých zápasech určitě vyzkoušíme také jiný styl obrany a uvidíme, jak se v tom kluci najdou. Na některé soupeře by to mohlo fungovat.

To znamená vysunout na soupeře dva hráče?

To netvrdím. Může to být pořád v lajně, ale určitě nebudeme stát patama na šestce, na to ani nemáme typy hráčů. Musíme jít do kontaktu alespoň na osm, na devět metrů, takových kluků máme dost. Třeba i křídelník Chmelík může jít bránit na spojku, umí tam být aktivní.

Udržet první příčku v základní části je první hlavní cíl pro jaro?

Je, ale chtějí tam být i další mančafty, každý má plán jít do play off z co nejvýhodnější pozice. Jsem rád, že jsme zvládli poslední utkání podzimu proti Dukle, tím nám zůstal na čele nějaký bodový polštář.

I proto, že svaz rozhodl o kontumační porážce Karviné kvůli nesehranému utkání v Lovosicích, když se kluby nedohodly na náhradním termínu. Jak tuhle kauzu hodnotíte?

Nemám rád, když se něco rozhoduje od zeleného stolu. Ale nevidím do toho detailně, jak probíhala komunikace mezi kluby, proč nenašly shodu. Nicméně mě zaráží, že v našem malém házenkářském rybníku se dva týmy nedokáží domluvit, to je divné. A kreditu extraligy i celé české házené to jen ubírá. To si možná neuvědomuje ani jedna strana. Proč si dělat tyhle věci? Jsem rád, že v tomhle směru Plzeň patří k těm normálním týmům.

Na začátku března vás čeká duel právě v Karviné. Bude klíčový pro umístění po základní části?

Bude to hodně důležitý zápas. Nicméně nás čeká víc těžkých venkovních utkání. Jedeme do Lovosic i do Jičína, oba mančafty se rvou na hranici osmičky a tam to bude v některých ohledech možná ještě složitější, než v Karviné...