Další návrat a klan je pohromadě. Plzeňské házenkáře posílí Tonar

Šestadvacetiletý plzeňský odchovanec loni v extraligovém finále proti Karviné proměněnou sedmičkou v rozstřelu pátého duelu rozhodl o zlatém plzeňském triumfu. Pak se dočkal prvního zahraničního angažmá, když se domluvil na krátkodobém kontraktu s Endingenem. Ten ale na konci roku vypršel a Tonar se vrátil do Plzně, kde od začátku ledna s Talentem trénuje.

„Upřednostňuji zahraničí. Jsme v kontaktu s manažerem a věřím, se to někam posune,“ svěřil se Tonar ještě na začátku nového roku. Jenže další zajímavé zahraniční nabídky se nedočkal, zvolil proto návrat do klubu, se kterým v minulosti slavil už čtyři mistrovské tituly.

„Přinese do týmu určitě zkušenost a klid, což se potvrdilo i v loňském play off. Je to střední spojka, která dokáže dirigovat a řídit tým po celý zápas. A věřím, že bude znovu fungovat jeho spolupráce s Milanem Škvařilem, znají se odmalička, jsou sehraní dokonale a doufám, že to nezapomněli,“ uvedl plzeňský trenér Michal Tonar, zároveň hráčův otec. V kádru Talentu je navíc jeho mladší syn Jakub, rodinný klan je tak znovu pohromadě.

Do páteční přípravy proti německému EHV Aue, jedenáctému týmu druhé bundesligy, ještě Michal Tonar nezasáhl. Příští sobotu 1. února v Novém Veselí, kde Talent začne jarní část sezony, už by ale měl nastoupit. V generálce Plzeň remizovala s Aue 30:30, když jí scházeli zranění Bogdanič, Ivančev a Škvařil. „Ale příští týden by se měli zapojit,“ řekl kouč. Po operaci kolena už je také opora Stehlík, ale ten již do letošní sezony nezasáhne.