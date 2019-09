Haukar umí být lepší, varuje plzeňský kouč Tonar před odvetou

Po prvním zápase však musíte být spokojení, ne?

Suprový výsledek, na druhou stranu ošemetný, pět gólů v házené není nic. Dokud nebude odpískáno, tak žádný důvod k jásání není.

Zdálo se, že protivníka máte dobře přečteného.

Myslím, že nás nepřekvapili. Viděli jsme čtyři nebo pět jejich zápasů, proti tomu tam moc změn nebylo. Přechod na dva pivoty jsme čekali, vyzkoušeli také hru v sedmi, na kterou jsme ale díky finálovým sériím s Karvinou také byli dobře připraveni. I je to možná zaskočilo, že jsme nešli do lajny, ale zůstali jsme v jedné pětce. Je jasné, že celý týden si studovali ten první zápas a určitě budou chtít něco změnit, aby to zdramatizovali.

Pohár EHF Talent Plzeň - Haukar Odvetné utkání 1. předkola Poháru EHF se hraje dnes od 18 hodin v městské hale na Slovanech. Řídí jej dvě ženy, dánská dvojice sudích Christiansenová - Hansenová.

Vstupenky se prodávají až dnes, hala se pro diváky otevře v 17 hodin. Cena lístku je 250 Kč, zlevněná 150 Kč (děti do 15 let, důchodci).

Držitelé permanentních vstupenek mohou využít zadního vchodu přes vrátnici, na jednu permanentku lze zakoupit tři lístky.

Pokud Talent postoupí, v dalším předkole narazí v říjnu na izraelský tým Hapoel Ashdod.

Našel byste na plzeňském výkonu přeci jen nějaký škraloup?

Největším kamenem úrazu bylo, že jsme nevyhráli ani jednu přesilovku, protože v tu chvíli jsme je nechali dojít do minus tří a pak jsme začali být zbytečně nervózní. Poté se to znovu utrhlo na pět nebo šest gólů, což nás uklidnilo. Deset minut před koncem, kdy jsme vedli 20:13, tak jsme povolili a začal být chaos jak v útoku, tak v obraně. Byli jsme také málo důrazní, což nás možná stálo lepší výsledek.

Přesto máte pozici poměrně dost výhodnou.

Je to příjemné, když jdeš do zápasu s pětigólovým náskokem. Stačí být ale trošku nepozorní a tři branky najednou inkasujete během dvou minut. Pak přijde nervozita a člověk dostává sám sebe pod tlak. Doufám, že už jsme zkušené družstvo, které pár těžkých zápasů odehrálo, protože toto nebude lehké utkání.

Co od Islanďanů v odvetě očekáváte?

Soupeř umí ze sebe vydat více, Haukar má vyšší hráče než my. Dokázali jsme dvakrát ubránit šance z pivota, potom jsme z toho dali gól a odskočili jsme na tři branky. To nás uklidnilo. Oni začali panikařit, ale ke konci utkání bylo vidět, že se dostávají do své hry. Taková přímočará, narazí si o křídlo, lehce si vymění míč a spojka s tím jde do brány. Moc se s tím nemazlí. Když dokážeme toto znovu eliminovat a potrestat jejich chyby, abychom se dostali do plusového skóre, tak to bude dobré.