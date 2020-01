Tonar trénuje s plzeňskými házenkáři. Ale chci ještě do ciziny, hlásí

„Nějaké kontakty s Plzní jsou, jsem rád, že s klukama můžu trénovat, ale prozatím upřednostňuji zahraničí. Jsme v kontaktu s manažerem a věřím, že během týdne či dvou se to někam posune,“ nastínila šestadvacetiletá střední spojka.

Čas má jen do konce měsíce, přestupní termín je otevřený v průběhu ledna. „Je to kratší než v létě, proto doufám, že jasno bude co nejdříve, abych se mohl zapojit do přípravy a stihl ještě nějaká přípravná utkání,“ mínil Tonar, který v jarním extraligovém finále proti Karviné proměněnou sedmičkou v rozstřelu pátého duelu rozhodl o zlatém plzeňském triumfu.

Pak poněkolikáté doufal v první zahraniční štaci, nakonec vyšel až narychlo uzavřený, krátkodobý kontrakt s nováčkem nejvyšší švýcarské soutěže. „Zranilo se jim pár hráčů. Ráno mě kontaktovali, večer byla podepsaná smlouva, další den jsem se stěhoval a ten další už hrál zápas. Všechno hektické,“ vzpomínal odchovanec Talentu.

Příliš házenkářské radosti si s Endingenem neužil. Tým je v tabulce s jedinou výhrou a dvěma remízami ze 17 utkání po podzimní části soutěže předposlední, o jediný bod před Basilejí. „Ale ta teď koupila dva nebo tři hráče z bundesligy, půjde nahoru,“ tuší Tonar.

V rodinném klubu, kde i pár hráčů působí zároveň v manažerské či podobné roli, měl zpočátku hodně prostoru, téměř neslezl ze hřiště. Ale poté, co se postupně zranění spoluhráči vraceli, ubýval i jeho herní čas.

„Dojmy jsou takové rozpačité. Body jsme rozdávali téměř na potkávání, ze sportovního hlediska to nebylo ono. Ani z mé strany. Skočil jsem do rozjetého vlaku, nebyl čas na pilování systému, často to byla improvizace. Ale pro mě to bylo první zahraniční angažmá, člověk poznal plno věcí. Byla to nová a dobrá zkušenost do házenkářského i osobního života,“ hodnotí čtyřnásobný český šampion.

Byť původně existovala i možnost, že kontrakt s Endingenem prodlouží o další rok a půl, nakonec se obě strany rozhodly ukončit spolupráci. „ Já měl nějakou představu, jak by to mělo fungovat, což se úplně nenaplnilo. Teď jsem volný hráč a uvidíme, kde budu pokračovat,“ řekl Tonar.

Kdyby to nakonec bylo v Plzni, oprášil by i spolupráci s navrátilcem Milanem Škvařilem, se kterým se zná od dětství.