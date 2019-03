Krok za krokem. Seriálový plán plzeňského trenéra Tonara

Plzeňský Michal Tonar střílí v utkání proti Karviné.

Prakticky celý rok byl Jakub Tonar kvůli loňskému zranění kolena mimo hru. Až na jaře se vrací a zdá se, že v dobré pohodě. Naposledy v Novém Veselí sedmi góly podpořil výhru házenkářů Talentu 31:21, která týmu zajistila první příčku po základní části.

„Na začátek play off ale máme pořádně těžkého soupeře. Bude to urputná bitva,“ říká nejmladší z rodu Tonarů na adresu čtvrtfinálového soka z Lovosic. Plzeň vede jeho otec a na střední spojce diriguje hru starší bratr, oba Michalové.

Oba jsou rádi, že se konečně uzdravil i Jakub a doufají, že jeho góly pomohou nejen ve čtvrtfinálové sérii. „I když zatížení se snažíme dávkovat postupně. Zatím se cítím dobře, byla by škoda toho nevyužít. Koleno drží, zvyklo si na zátěž, musím to zaklepat,“ popisuje Jakub svůj aktuální zdravotní stav . A těší ho zároveň výkony celého mužstva. „Doufám, že forma mančaftu graduje. V posledních zápasech jsme se cítili velice dobře, snad si to přeneseme i do play off. Už nějaký čas se na vyřazovací část chystáme i co se týče kondiční stránky. Měli bychom být dobře připraveni,“ domnívá se 22letá spojka Talentu.

Na rozdíl od spoluhráčů připouští, že začínat doma nemusí být až taková výhoda. I tak je ale za ni rád. „Loni jsme se přesvědčili, že se dá v play off uspět, i když nejdete zrovna z dobré pozice. V semifinále jsme vyhráli v Zubří. Ten domácí tým je možná pod větším tlakem, když musí dvakrát vyhrát. My si ale věříme, doma jsme silní a bereme to jako plus,“ doplnil Tonar.

Zda se tahle slova naplní, ukáží úvodní dvě bitvy.