Klub i reprezentace, to bude kolotoč. Brůna se ujme českých házenkářů

„Zatím se mi výkony kluků líbí. Všechny tři zápasy odehráli se skvělou obranou. A proti Němcům padesát minut vypadal velmi dobře i útok. Postup ze základní skupiny je úspěch,“ řekl Michal Brůna.

Národní tým si remízami se Švýcary 17:17 a Poláky 19:19 a po porážce s Němci 22:29 zajistil účast v osmifinálové skupině. V ní narazí na Itálii, Tunisko a Dánsko.

Projít dál už bude asi hodně těžké, že?

Bude, ale máme na to, abychom porazili Italy a Tunisany. Kluci jsou hladoví po prvním vítězství na šampionátu, takže doufám, že hned v úterý s Itálií to vyjde.

Co vám jako budoucímu reprezentačnímu trenérovi ukázaly dosavadní výkony?

Nějaké poznatky pochopitelně mám, ale s Danem Kubešem jsme se dohodli, že mistrovství nebudeme komentovat, že nebudeme rozebírat naši hru. Zatím reprezentační trenéři nejsme.

Daniel Kubeš (vlevo) a Michal Brůna se stanou novými trenéry mužské házenkářské reprezentace.

Přesto, bude složité navázat na Xaviera Sabatého, který mužstvo dovedl na mistrovství světa, kam se probojovalo po deseti letech?

Oba s Danem si myslíme, že obrana je velmi dobrá. Do ní budeme zasahovat minimálně, možná vůbec. Spíše se zaměříme na druhou vlnu, s čímž je spojené to, kdo bude v obraně, abychom měli rychlejší přechod do útoku. A soustředíme se i na útok.

V Karviné často útočíte se sedmi hráči při hře bez brankáře. Budete se o to více snažit i v reprezentaci?

Určitě bychom chtěli nacvičit systém hry sedmi proti šesti. Ale zřejmě ho nebudeme moci hrát hned, když tým převezmeme, protože podle informací, které mám, před prvním utkáním stihneme dva tréninky a půjdeme na Chorvaty. Nebude prostor upravovat herní projev.

Premiéra reprezentačního trenéra vás čeká 12. března v Brně proti Chorvatsku v kvalifikaci mistrovství Evropy 2026. O čtyři roky později bude evropský šampionát spolupořádat Česko v Praze. Bral jste národní družstvo i s výhledem na tuto akci?

Nešel jsem do toho s tím, že bych si myslel, že u národního týmu vydržím pět let. Ale Dan Kubeš byl nadšený, že tady šampionát bude, tak to i vidí a říká, že je to pro nás velká výzva.

Kdo z vás vlastně bude hlavní trenér?

Jsme na stejné úrovni. Tak jsme se dohodli.

Co vás vůbec vedlo k tomu, že jste nabídku přijal?

Nějakou dobu jsem ji zvažoval. Vzal jsem si čas na rozmyšlenou, protože ještě tak dlouho trenérem nejsem (Karvinou převzal od sezony 2020 až 2021, když v klubu končil hráčskou kariéru). Národní družstvo je dost velký skok. Rozhodl jsem se poté, co Dan Kubeš souhlasil, že by se mnou do toho šel. Potkali jsme se, rozebrali si to, což mě přesvědčilo.

Jaký to bude mít dopad na Karvinou? Protože z vašeho klubu je u reprezentace i Martin Galia v roli trenéra brankářů.

No jasně. Přemýšlel jsem nad tím, ale v klubu jsme si udělali plán, jak to budeme dělat, kdo mě bude na trénincích zastupovat, když budu chybět. Jsem si vědom toho, že to bude velký kolotoč, ale věřím, že to zvládneme.

V karvinském realizačním týmu nemáte asistenta, ale vedoucím mužstva je bývalý reprezentant René Vašek. Kdo vás zastoupí?

Venca Franc.

To je pivot, který stále hraje.

Když bude akce národního mužstva, žádné mistrovské zápasy nebudou, takže na trénincích bude jako můj zástupce. Věřím, že hráči jsou profesionálové a pojedou podle plánu, který si určíme.

Na nynějším světovém šampionátu je z Baníku jen Dominik Solák. V širším kádru národního týmu ale máte bratry Vojtěcha a Jonáše Patzelovy, Denise Harabiše, Jana Užeka, Matěje Nantla, Petra Mokroše, Vojtěcha Košťálka, Pavla Bajera... Budete sázet na hráče, které nejlépe znáte?

To se uvidí podle jejich momentální herní formy i podle toho, zda nebudou zranění, takže na to teď neodpovím.

Dominik Solák střílí na MS v Herningu během zápasu s Německem.

Start Dominika Soláka na mistrovství světa byl kvůli zranění ohrožený. Ale je tam. Jak se vám líbí jeho výkony?

Jsem za něj rád. Proti Němcům to byl zatím jeho nejlepší zápas. Povedly se mu konečně i střely z dálky. Dlouho držel náš tým v útoku. Jeho výkony mají stoupající tendenci. Teď jde o to, aby měl dost sil, ale věřím, že se dá dohromady a i proti Itálii odehraje dobrý zápas.

S Karvinou vstoupíte 5. února do jarní části extraligy domácím zápasem s Lovosicemi. U nich jste prohráli 23:25. Jak důležitý to bude zápas, abyste se udrželi v čele soutěže?

Ano, tam jsme nešťastně prohráli. Doma ale musíme vyhrát, abychom si udrželi tříbodový náskok. Poctivě se na ně i celý zbytek sezony připravujeme. Naplno jedeme už třetí týden.