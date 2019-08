Karvinský nezmar Brůna: Věřím, že zase budeme hrát o medaile

Znovu je nažhavený na boj o nejvyšší příčky. K tomu Baník bude letos také hrát evropské poháry, v Challenge Cupu se utkání v říjnu s izraelským Holonem.

„Podařilo se naše mužstvo posílit o tři hráče, což je adekvátní. Pevně věřím, že budeme hrát o medaile,“ řekl 41letý Brůna. „Většina klubů posiluje o zahraniční hráče, ať jde o Duklu, Plzeň, Zubří i Kopřivnici. Nechtěli jsme zůstat pozadu.“

Vy jste získali z ciziny zkušeného běloruského pivota Juriho Gromyka a mladého Poláka Artura Urbańského. Co na ně říkáte?

Artura mezi posily nepočítám. Toho jsme si vyhlédli do budoucna a chceme, aby byl za tři roky hotový hráč. Má granát v ruce, takže věřím, že až ho naučíme chodit po hřišti, mohlo by z něj něco být.

A Gromyko?

Je to velice zkušený pivot, který nám pomůže vyztužit útok. Na tomto důležitém postu podobné hráče potřebujeme. Je to tank.

Co říkáte posilám z extraligy, Václavu Francovi z Lovosic a Ondřeji Skalickému z Nového Veselí?

Venca Franc je pro mnohé možná trochu zapomenutý hráč a my bychom mu tady rádi zrychlili nohy. Ve dvojici se Solákem nebo Nantlem v obraně by mohl být platný. Věříme mu, je to pracovitý kluk. Ondra Skalický by měl zase šlapat na paty Honzovi Zbránkovi, aby neusnul na vavřínech a mohl si v lehčích zápasech odpočinout.

Přesto byste hlavně měli spoléhat na dosavadní sehranost, že?

Příchod více hráčů by byl zásah do konsolidované sestavy. Už jsem zažil letní příchody šesti sedmi nových hráčů, dokonce dvanácti. To bylo v německém Stralsundu, kdy se nás tolik nových sešlo na úvod přípravy. Chtěli jsme postoupit do bundesligy, ale povedlo se nám to až za tři roky. To sehrání trvá, proto je lepší vybrat si jen dva tři hráče.

Zájem je i o karvinské hráče. Jak coby vůdčí osobnost kabiny působíte na kluky, kteří mají snahu odejít?

Většina kluků je v Karviné spokojená, ale zahraniční angažmá v klubu nikomu nerozmlouváme, to bychom byli sami proti sobě. Každý by měl mít šanci jít ven a něco si tam vydělat. Pokud přijde dobrá nabídka, nebudeme nikomu bránit, a pokud bychom o takového hráče přece jen dál stáli, museli bychom mu dát stejné podmínky, jaké by měl v cizině.