Brůna bude nejen trenérem, ale i šéfem karvinských házenkářů

„Už nebylo v mých silách, abych zvládal vedení klubu a své podnikatelské projekty,“ vysvětlil Mucha svůj odchod na webových stránkách klubu. „Zejména v posledním roce jsem začal pociťovat, že svému podnikání musím věnovat mnohem více času. A nechtěl jsem to dělat na úkor práce v klubu.“

Brůna označil předsedovu rezignaci za nečekanou. „Navrhoval jsem, abychom nějaký čas byli bez prezidenta, jenže to stanovy klubu nedovolují,“ uvedl někdejší reprezentant Brůna. „Rozhodně jsem neměl žádné ambice být předsedou, ale byl jsem jednohlasně zvolen.“

Michal Brůna podotkl, že si je vědom odpovědnosti, která mu byla svěřena jako hlavnímu trenérovi extraligového celku. „Té práci se chci plně věnovat, a proto jsme se dohodli, že devadesát procent všech povinností, které s funkcí šéfa klubu souvisí, převezme Marek Michalisko coby generální manažer,“ řekl Brůna.

Přiznal, že prozatím bude předsednickou funkci vykonávat víceméně jako čestnou. Dodal, že to nemění nic na tom, aby hledal strategického partnera. „To je pro náš klub životně důležité,“ upozornil.

„Když jsem se před třemi roky vracel do Karviné, dali jsme si cíl vrátit muže, což je vlajková loď Baníku, znovu mezi elitní týmy extraligy. To se nám povedlo. Jen je škoda té letošní sezony, která skončila těsně před play off, na které jsme se chystali a věřili si. Nyní se musíme ještě více zaměřit na naši mládež a juniory, kde bychom chtěli více zkonsolidovat a propojit jednotlivé kategorie, které na sebe navazují.“