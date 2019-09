Házenkářkám bude v úvodu kvalifikace o ME chybět opora Hrbková

„Je to největší smůla, kterou jsem ve své kariéře zažila. Ve 20. minutě zápasu jsem si zase obnovila zranění lýtka z minulého roku. Myslím, že mi sval praskl úplně na stejném místě. Prostě jsem v útoku zabrala, najednou mi tam dvakrát ruplo a spadla jsem na zem. Myslím si proto, že je to opět natržené a minimálně měsíc budu chybět,“ uvedla v tiskové zprávě Hrbková.

Zranění ji mrzí o to víc, že se s reprezentací měla proti Portugalkám představit doma v Olomouci. „Měli se za mnou přijít podívat mí známí a skoro celá rodina. Na zápas do Olomouce se ale i tak přijedu podívat a holkám budu fandit,“ dodala.

Na postu pravé spojky chybí českému celku i další hráčky. Trenér Jan Bašný místo zraněné opory povolal Silvii Poláškovou z Poruby. „Na tomto postu je momentálně mimo i Helena Ryšánková a Sára Kovářová, tím se nám situace ještě více komplikuje. Přesto věřím, že hráčky, které budou hrát na postu pravé spojky - ať už Hurychová nebo Polášková - svůj úkol zvládnou,“ uvedl Bašný.

„Míšino zranění je pro nás oslabení. Každé zranění a neúčast zkušených hráček je pro nás velkou ztrátou. Těžko jejich zkušenosti a výkony můžeme nahradit. U Míši se to násobí dalšími věcmi - měla hrát doma a je jednou z tahounů týmu. Je to pro nás problém, ale myslím, že tým má na to, aby hru Míši nějakým způsobem nahradil,“ dodal kouč.

Jeho svěřenkyně vstoupí do kvalifikace středečním zápasem s Portugalskem a v sobotu je pak čeká duel v Severní Makedonii.