Zkusíme překvapit sebe i vítězky Ligy mistryň, burcuje opora házenkářek Mostu

Devítinásobné české šampionky nově cepují Jiří Tancoš s Jiřím Hanusem, kteří už u družstva působili. A ve středu Most dotáhli k vítězství 35:24 ve šlágru s vedoucí Šaĺou.

Je to pro vás povzbuzení před sobotou?

Vipers budou asi trošku jiný level, ale my to vítězství potřebovaly. Navíc takhle vysoké jsme kromě pohár neměly. Hlavně v hlavách nám to pomohlo, u nás je to víc o psychice než o házené.

Jak jste zvládly trenérský třesk?

Ten týden byl náročný, ale taky šlo především o hlavu, jak se s tím popereme. Věděly jsme, že nemůžeme být smutné dlouho. Nebo můžeme, ale nesmí se to projevit na výkonu. Sice se nám stýská po bývalém trenérovi, ale musíme bojovat dál.

Polák Struzik vám přirostl k srdci?

My si s ním rozuměly, jedna jak druhá, s každou měl vytvořený vztah. Rozuměl nám, znal nás. Odvolání nás mrzelo.

S čím přišli noví trenéři?

Nebylo tolik času dělat velké změny. Co se týká útoku, není toho moc jiného, v obraně je víc věcí nových. Na starosti ji má Jirka Hanus a chce trošku jiný styl obrany, než jsme byly zvyklé u Adriana. Začaly jsme před naší brankou hrát agresivněji. A pomohlo to. Jestli budou chtít kluci něco víc měnit, to uvidíme.

Mostecká Michaela Holanová (vlevo) se přetlačuje s Valentinou Klemenčičovou z Lublaně v zápase Ligy mistryň.

Je plus, že jsou oba místní a už vás dříve vedli?

Oba nás už trénovali, známe je, mladé holky se s tím nějak poperou a do konce sezony to zvládneme. Jirka Hanus je hodně impulsivní, Jirka Tancoš naopak klidný. Dobře se doplňují.

V interlize jste jednou prohráli a remizovali. Jak jste snášely slabší období?

Musely jsme to probrat mezi sebou. Každý občas prohru potřebuje, aby spadl na dno a mohl se odrazit zase tam, kde byl předtím.

Chlapi krizi probírají u piva, co vy?

Holky to mají těžší než chlapi. Seděly jsme jak při rozloučení s bývalým trenérem, tak po remíze s Olomoucí. V hale, protože jsme tu jak doma. Snažily jsme se vydiskutovat všechny problémy, ať herní, tak soukromé. Myslely jsme si, že to sezení bude na chvilku, nakonec se protáhlo na hodinu a půl. A asi jsme vzduch pročistily.

Domácí remíza s Olomoucí byla šok. Asi je vám jasné, že doma byste ztrácet neměly.

Víme to my, fanoušci, trenéři, vedení. Bohužel se stalo, zpátky to nevezmeme. Nezbývá nám, než získat body zpátky a snažit se vyhrát, co půjde.

Jak se hraje pod vytrvalým tlakem? V interlize se od vás čekají jen výhry.

V tom je to těžké, každý od nás chce jen vítězství. Jak sponzoři, tak vedení. Ale nechci to házet na ně, tlak je na nás v každém zápase a my se s tím musíme poprat.

Sobotní Ligu mistryň v Chomutově si můžete užít? Kristiansand je obhájce trofeje a superfavorit.

Není jednoduché prohrávat zápasy v Lize mistryň o dvacet gólů. Víme, že Vipers jsou jeden z nejkvalitnějších týmů Ligy mistryň. My musíme bojovat a překvapit je i sebe.

Co bude úspěch?

Já nebudu říkat, že úspěch bude prohrát o pět, to určitě ne. My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Takže body bychom samozřejmě chtěly, ale hlavně chceme být se svým výkonem potom spokojené.

Hecovaly jste se s hvězdou soupeřek Markétou Jeřábkovou, která v Mostě působila?

Jsme s ní v kontaktu i přes reprezentaci, je to naše kamarádka. Bohužel přijde s nejlepším týmem na světě, tak na chvíli musí přestat být kamarádka. Šetřit nás nebude, to u ní asi nehrozí.

Co pro vás tenhle zápas znamená?

Velký svátek. Podobně jako s maďarským Györem před třemi lety, oni tehdy byli takové vítězové Ligy mistryň. Chomutovská hala by mohla být i plnější než na předchozí zápasy. Jde o to si utkání užít a neztrácet vůbec naději, když budeme prohrávat. Musíme bojovat až do konce.