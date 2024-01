Čeští házenkáři se v zápase s Řeckem rozloučí s nepovedeným Eurem

Český tým po čtvrteční očekávané prohře s mistry světa Dány neuspěl ani v sobotu v klíčovém utkání proti Portugalsku a v premiéře na velké akci pod vedením Sabatého nesplnil cíl. Národní celek podruhé za sebou na Euru vypadl už v úvodní fázi.

Česko vs. Řecko Sledujte poslední zápas házenkářů na ME v online reportáži v pondělí od 18.00.

Předloni na Slovensku ještě pod vedením kouče Rastislava Trtíka v základní skupině s pozdějšími finalisty Švédy a Španělskem nepostoupil pouze o gól a obsadil 13. příčku.

Souboj s Řeckem a konečné umístění na šampionátu budou důležité i z pohledu výchozí pozice pro nadcházející los play off kvalifikace mistrovství světa. „Měli jsme velké ambice, velký sen, chtěli jsme jít dál, ale to se bohužel nepovedlo. Poslední zápas chceme zvládnout. Zaprvé jako správní sportovci musíme hrát na vítězství, zadruhé to bude důležité pro lepší pozici při losu světové kvalifikace,“ řekl Sabaté.

„Zatřetí sem přijelo mnoho fanoušků z Česka, jsou úžasní a musíme jim to teď aspoň trochu vrátit. Musíme nechat hráče psychicky i fyzicky odpočinout a připravit se na zápas. Nikdy nevíte, jak důležitý může být ten výsledek,“ doplnil sedmačtyřicetiletý trenér, který převzal českou reprezentaci předloni na konci února.

Řekové při své premiéře na velké akci nejprve prohráli o sedm branek s Portugalskem a poté o 12 gólů s Dánskem. Jihoevropský debutant je ve skupině o skóre poslední a k třetímu místu potřebuje zvítězit, zatímco Čechům by stačila remíza. Oba soupeři se naposledy utkali v přípravě v roce 2012 a národní tým těsně zvítězil 25:24. Předtím ve dvou zápasech evropské kvalifikace vyhrál vždy domácí celek.

„Je velmi důležité pro naše hlavy odehrát poslední zápas dobře. Necháme na hřišti absolutně všechno jako vždy a jednoznačně chceme vyhrát. I pro naše fanoušky, kterým bych chtěl poděkovat. Pojďme si společně dojít pro výhru,“ řekl v televizním rozhovoru Matěj Klíma, s osmi brankami nejlepší český střelec utkání s Portugalskem.

Zápas Česko - Řecko začne v pondělí v 18:00.