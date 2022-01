Házenkáři Španělska na ME útočí na třetí titul za sebou, narazí na Švédy

Španělé otočili zápas s Dánskem ve druhém poločase. V závěru prvního stáhli až čtyřbrankové manko na rozdíl jednoho gólu a po přestávce skóre otočili. Ve 41. minutě se poprvé v zápase dostali do vedení a soupeře už do hry nepustili. Výbornými zákroky se o to zasloužil brankář Gonzalo Pérez de Vargas, nejlepší výkon na turnaji předvedl Aleix Gómez Abello, který nastřílel 11 gólů a blýskl se i řadou obranných zákroků.

Vicemistři světa Švédové se v duelu s Francouzi ujali vedení v poslední desetiminutovce úvodního poločasu, kdy i zásluhou tří branek brankáře Andrease Palicky přes celé hřiště vyrovnali na 10:10 a do přestávky si pak vypracovali tříbrankový náskok.

Souboj švédského házenkáře Jima Gottfridssona (vlevo) s Francouzem Karlem Konanem.

Ve druhé půli vedli až o pět gólů, nakonec ale výhru uhájili až v dramatické koncovce. Po chybách v rozehrávce dovolili Francouzům v závěrečné minutě snížit na rozdíl jediné branky a od vyrovnání je v posledních sekundách zachránil jen další skvělý zákrok potomka českého otce Palicky. Střelecky Švédy táhl Jim Gottfridsson s devíti zásahy.

Házenkáři Norska vybojovali na šampionátu páté místo po vítězství 34:33 po prodloužení nad Islandem a zajistili si přímý postup na mistrovství světa 2023, které bude hostit Švédsko a Polsko. Vyrovnaný duel v Budapešti rozhodl gólem v poslední sekundě Harald Reinkind.

Radost norských házenkářů po vydřeném vítězství nad Islandem.

Norsko je šestým jistým účastníkem příštího MS. Spolu s oběma pořadatelskými zeměmi mají start jistý i ostatní semifinalisté letošního evropského šampionátu - úřadující mistři světa Dánové, olympijští šampioni Francouzi a obhájci evropského zlata Španělé. O dalších postupujících z Evropy se rozhodne v play off, které bude rozlosováno v sobotu v Budapešti. V prvním koši bude nasazena i česká reprezentace.

ME házenkářů v Budapeští

Semifinále

Španělsko : Dánsko 29:25 (13:14) Góly:

6. Gómez Abelló,10. Casado Marcelo,15. Maqueda Peno,15. Casado Marcelo,19. Casado Marcelo,22. Maqueda Peno,23. Gómez Abelló,25. Fernández Pérez,27. Cañellas,28. Cañellas,30. Gómez Abelló,30. Gómez Abelló,33. Cañellas,35. Gómez Abelló,39. Gómez Abelló,41. Gómez Abelló,42. Cañellas,44. Tarrafeta Serrano,44. Gómez Abelló,45. Ariño,47. Figueras Trejo,52. Gómez Abelló,54. Cañellas,56. Figueras Trejo,57. Figueras Trejo,60. Cañellas,60. Cañellas Góly:

7. M. Hansen,10. Lauge Schmidt,13. Jensen,15. Gidsel,16. M. Landin Jacobsen,17. Mensah Larsen,18. Gidsel,21. M. Hansen,23. Svan Hansen,25. M. Hansen,27. Jensen,28. M. Landin Jacobsen,29. Svan Hansen,35. Lauge Schmidt,44. Gidsel,45. J. T. Holm,48. M. Hansen,52. Jensen,55. M. Landin Jacobsen,58. M. Landin Jacobsen,59. Hald Jensen Sestavy:

Corrales Rodal, Hernández Ferrer, Perez de Vargas – Ariño, Cañellas, Casado Marcelo, Fernández Pérez, Figueras Trejo, A. García Robledo, Gómez Abelló, Guardiola Villaplana, Gurbindo Martínez, Maqueda Peno, Márquez Coloma, Odriozola Yeregui, Peciña Tome, Sánchez-Migallón, Sarmiento Melián, Solé Sala, Tarrafeta Serrano. Sestavy:

Green, N. Landin Jacobsen, K. K. Möller – L. Andersson, Antonsen, Gidsel, Hald Jensen, J. Hansen, H. Toft Hansen, M. Hansen, J. T. Holm, M. Landin Jacobsen, E. Jakobsen, Kirkelökke, Lauge Schmidt, Mensah Larsen, Mensing, Möllgaard Jensen, Jensen, Svan Hansen.

Francie : Švédsko 33:34 (14:17) Góly:

2. Lenne,3. Fabregas,4. Descat,5. Fabregas,6. Mem,7. N. Karabatić,10. Richardson,15. Mem,17. Descat,23. Descat,24. Descat,25. Porte,29. Descat,34. Minne,35. Fabregas,36. Minne,38. Fabregas,41. Minne,43. Nahi,44. Minne,45. Kounkoud,46. Minne,48. Tournat,53. Fabregas,54. Minne,55. Nahi,57. Minne,59. Nahi,60. Minne Góly:

4. Gottfridsson,6. Carlsbogärd,11. Lagergren,12. Gottfridsson,13. Palicka,16. L. Persson,18. Darj,20. Palicka,20. Palicka,22. Carlsbogärd,23. Wallinius,26. Pellas,28. Gottfridsson,29. Gottfridsson,30. Gottfridsson,34. Pellas,36. Bergendahl,38. Wallinius,41. Lagergren,42. Wallinius,43. Wallinius,45. Gottfridsson,46. Carlsbogärd,47. Gottfridsson,50. Lagergren,51. Carlsbogärd,53. Gottfridsson,55. Carlsbogärd,58. Pellas,59. Gottfridsson Sestavy:

Gerard, Pardin, Desbonnet – Lenne, Minne, Lagarde, Richardson, Mem, Tournat, N. Karabatić, Mahe, Grebille, Fabregas, Descat, Porte, Kounkoud, Nahi, Monar, Konan, Briet. Sestavy:

Johannesson, Palicka, Thulin – Carlsbogärd, Mellegärd, Darj, F. Möller, D. Pettersson, F. Pettersson, Lagergren, Gottfridsson, J. Edvardsson, Bergendahl, Johansson, Wallinius, Chrintz, Pellas, Olsson, L. Persson.

O 5. místo