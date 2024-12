Rozpočet ME házenkářů 2030? Český svaz odhaduje nižší stovky milionů

Česko dostalo drobnou výjimku pro potřebnou kapacitu při finálovém víkendu, libeňská hala pojme na házenkářský šampionát 17 500 diváků. Svaz to uvedl na pondělní tiskové konferenci.

Česko získalo spolupořadatelství mistrovství Evropy mužů 2030 v sobotu na kongresu ve Vídni. Závěrečný turnaj bude hostit spolu s Dánskem a Polskem, finálový víkend a boj o medaile se uskuteční v O2 areně.

„Samozřejmě jsme museli připravit rozpočet. Ale je to rok 2030, takže se těžko predikuje, jaký nakonec finální rozpočet bude. Drtivá většina je hrazena z příjmů ze vstupného, samozřejmě budeme rádi, pokud Národní sportovní agentura bude nadále podporovat takto významné akce,“ řekl Zdráhala.

„Šampionát v házené se obecně pohybuje na úrovni rozpočtu šampionátu hokeje. Jde řádově o několik stovek milionů korun. EHF přispívá minimálně. Samozřejmě pomohou organizačně, pak je tam nějaká částka, kterou nebudu specifikovat, ve smlouvě. Řekněme, že je to necelá desetina rozpočtu,“ doplnil Zdráhala pro ČTK.

Rozpočet na letošní mistrovství světa v hokeji v Česku byl zhruba 900 milionů korun. Zápasy hostily dvě haly, a to v Praze a ostravských Vítkovicích. V roce 2015 pořádalo Česko evropský šampionát fotbalistů do 21 let, rozpočet byl tehdy asi 72 milionů korun a většinu hradila evropská fotbalová unie UEFA.

„Myslím, že fotbal je výjimka. S fotbalem se ostatní sporty nemohou srovnávat z hlediska globality, zájmu sponzorů, partnerů, ani hokej se s ním nemůže srovnávat. Nevím, jak to má hokej, ale taky si nemyslím, že se na tom IIHF nějak významně podílí. U basketbalu a volejbalu je to určitě stejné,“ uvedl Zdráhala.

Česko dosud od rozdělení federace nehostilo žádné házenkářské mistrovství, letos však dostalo přidělené hned tři šampionáty. Za dva roky bude v Brně hostit Euro házenkářek, o pět později pak mistrovství světa rovněž v ženské kategorii. Finálový víkend se při šampionátu 2030 uskuteční v Česku poprvé.

„Myslím, že kolektivnímu sportu se to u nás ještě nepovedlo. Byla za tím spousta politické práce, dohoda mezi těmi zeměmi. Já věděl, že jednoznačně chceme finálový víkend u mužského Eura. Je to největší házenkářská akce na světě, větší než mistrovství světa. Jsem rád, že se to povedlo,“ uvedl Zdráhala k mistrovství, které bude mít slogan „Perfect match“, tedy perfektní spojení.

Kapacita O2 areny pro házenkářský šampionát bude 17 500 diváků. „Minimální kapacita pro pořádání finálového víkendu je 18 tisíc diváků. Museli jsme tedy požádat o drobnou výjimku,“ přiblížil Zdráhala.

Šampionát se uskuteční i v Herningu v hale pro 16 000 diváků a v Katovicích, kde arena pojme 11 016 fanoušků. „Divácký rekord nebudeme schopni atakovat, protože otvírací zápas posledního Eura v Německu se hrál na fotbalovém stadionu pro 55 000 lidí. Budeme spokojeni, když budou všechny zápasy vyprodané. Uvidíme, na jaké číslo se dostaneme,“ řekl Zdráhala.

Zatím nedovedl říci, zda bude šampionát pro český svaz ziskový. „Bude záležet na partnerech, přijmu ze vstupného. Těžko se to teď predikuje. Nevíte, jaké budou ceny hotelů v roce 2030, protože to vše jde za organizátorem. Máte současnou cenu O2 areny a nevíte, jaká bude za šest sedm let. To znamená to samé vstupenky. Teď plánujeme nějakou cenu, v současné době o něco nižší, než byly v Německu. Ale to se také může hýbat. Nedokážu to predikovat i tím, že jsme se ještě takovou akci nepořádali. Ale věřím, že třeba po Euru 2026 žen budeme vědět,“ dodal Zdráhala.

Český tým coby pořadatel bude mít start na šampionátu jistý a nebude muset hrát kvalifikaci. Místo toho absolvuje přípravné turnaje s dalšími jistými účastníky turnaje, tedy s nejsilnějšími zeměmi.

Na domácím šampionátu by se český celek mohl pokusit překonat dosud nejlepší výsledek z Eura, jímž jsou dvě šestá místa z let 1996 a 2018. „Myslím, že domácí mistrovství může zapůsobit na tým dvěma způsoby. Buď ho hnát dopředu, nebo svázat. Máme relativně mladý tým. Hráči, na kterých už teď leží odpovědnost, mají kolem 24 let, někteří jsou i mladší. V roce 2030 budou kolem toho nejlepšího házenkářského věku,“ uvedl Zdráhala.

„Věřím, že tým bude konsolidovaný. V poslední době se nám daří kvalifikovat na velké šampionáty. Akorát čekáme na velký úspěch, na zlomové okamžiky, kdy budeme na šampionáty jezdit třeba i pro medaile,“ dodal bývalý reprezentační kapitán.