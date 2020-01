Zemanova sebekritika. Notně vytížený Čech od sebe na Euru čekal víc

„Čekal jsem od sebe více. V Německu jsem měl ze sebe lepší pocit, takže jsem doufal, že se mi bude na Euru dařit více. Moc se mi to nepovedlo,“ přiznává sebekriticky dvaadvacetiletý pivot Coburgu, se kterým je na špici tabulky druhé bundesligy.

V čem je problém? V reprezentačním drese jste pod větším tlakem?

Tlak mi nevadí. Neřeším, jestli mě sleduje tisíc lidí, nebo pět tisíc. To je mi jedno. Zpočátku se mi nepodařilo pár věcí, ztratil jsem důvěru, pak se nakumulovala únava. Do každého utkání se snažím jít s čistou hlavou, ale někdy dělám zbytečně moc chyb. Úroveň pivotů na mistrovství Evropy je úplně někde jinde než v české extralize, kde nemusí zvládat tolik technických věcí. I v Německu vyhraju hodně soubojů díky své fyzické převaze, ale tady to nestačí. Musím mít lepší timing, techniku.

Jako jediný hráč v českém týmu jste odehrál na turnaji více než čtyři hodiny. Jak jste na tom se silami?

Hrajeme obden. Všichni jsme věděli, že to tak bude, ale nevím, jak se na takovou porci připravit, když máme v klubu jiný režim. Můžete si přidávat v posilovně, chodit běhat, ale zápasy v bundeslize hrajeme jenom o víkendu. Mám pár lehčích zranění, ale to nestojí za řeč, abych nemohl nastoupit.

Ve středu vás čeká závěrečný zápas šampionátu. I když už o nic zásadního nehrajete, proti Německu je to vždycky speciální, že?

Hlavně pro kluky, kteří hrají bundesligu.

I pro vás ze druhé ligy, ne? Můžete ukázat, že nejste o tolik horší než hvězdy z bundesligy.

Šance je větší, protože zápas bude hodně sledovaný. Házená je v Německu po fotbalu druhým nejpopulárnějším sportem. Ale do každého utkání jdu stejně. Ne s tím, že se chci ukázat, ale podat co nejlepší výkon.

Německo už nemá šanci na medaile, ale vy jste také z výsledků v hlavní fázi zklamaní, že?

S postupem ze základní skupiny jsme spokojení, to byl náš cíl. Ale mrzí nás, že jsme nezvládli zápasy proti Bělorusům a Chorvatům, kteří nenastoupili s top hráči. Měli jsme také na to, abychom v základní skupině porazili Rakousko a přenesli si dva body. V Německu ale panuje větší zklamání. Měli ambice na semifinále.

Euro vám moc radosti nepřineslo. V klubu je to lepší, což?

V půlce sezony jsme první, takže panuje spokojenost. Ale víme, že to mohlo být lepší. Doma jsme všechno vyhráli, ale venku jsme nezvládli zápasy s lehčími týmy. Teď nás tam čekají těžší soupeři, takže cesta k postupu je daleká. Klub se pohybuje na pomezí první a druhé bundesligy. Snaží se postoupit každý rok, loni to těsně nevyšlo. Dá se říct, že jsme plně profesionální klub, i když pár kluků ještě studuje. Máme dost mladý tým.

Zkontroluje vás občas trenér Jan Gorr, jak se vám vede?

Nedávno mi volal. Na německém Eurosportu spolukomentoval náš pondělní zápas proti Chorvatsku. Ptal se mě, jaké máme cíle, jak se cítíme. Také si zjišťoval, jak jsem na tom já.

V létě jste přestoupil ze Zubří do Coburgu. Byla to pro vás velká změna?

Zásadní rozdíl vidím v přístupu hráčů. V Zubří jsem při házené studoval a bydlel s rodiči, teď se můžu házené věnovat naplno a bydlím s přítelkyní. Atmosféra na házené je v Coburgu srovnatelná se Zubřím. Když je dobrý zápas, přijdou i tři tisíce lidí.

Jak rychle jste se adaptoval na vyšší kvalitu soutěže?

Neřekl bych, že skok z české extraligy do druhé bundesligy byl velký. Z extraligy do reprezentace to bylo pro mě mnohem náročnější. Tohle je někde mezi tím. Zpočátku jsem začínal v základní sestavě. Ve druhé půlce sezony jsme se s druhým mladým pivotem Timmem točili.