Na Euro z třetí německé ligy. Pokles výkonnosti nepociťuji, říká Hrstka

„Když jsem se rozhodoval, jestli tam půjdu, tak jsem to s nimi probíral,“ přiznal Hrstka obavy ze ztráty místa v národním týmu. „Řekli mi, že záleží na mně, jak budu pracovat v klubu, jak na tom budu výkonnostně. Hraju 60 minut a musím zaklepat, že zatím se mi daří.“

Takže v Desavě se vám líbí?

Jsem hodně spokojený. Po letech v Prešově jsem potřeboval nějakou změnu, nový impulz, aby mě házená začala zase bavit. Poslední roky v Prešově to upadalo do stereotypu.

Házenkářsky jste si ale pohoršil, ne?

I když je to třetí liga, není to úplně špatná soutěž. Zápasy jsou vyrovnané, mají svoji úroveň, i když jako v Lize mistrů to samozřejmě není. Ale pokles výkonnosti nepociťuji.

V polovině vedete svoji skupinu, vy jste pátý nejlepší střelec. Všechno jde podle plánu?

Po nějakých čtyřech letech spadli z druhé bundesligy a v klubu dělají všechno proto, abychom se hned vrátili. I proto jsem se rozhodl, že to zkusím. Postup je motivace.

A když to nevyjde?

Podepsal jsem smlouvu na dvě sezony. Pokud by to nevyšlo, tak můžu odejít do lepší soutěže.

Jak kvalitní je třetí bundesliga?

Pořád si myslím, že je kvalitnější než naše extraliga. Vyrovnaně by v ní možná hrály Karviná, Plzeň nebo letos Zubří.

V týmu máte čtyři krajany. Je to příjemné?

Jsem nový, takže mi to usnadnili. Ale kdybych tam byl sám, možná bych se naučil lépe německy.

Jak se žije v bývalé Německé demokratické republice?

Klidněji než v Prešově. Když jdete na kávu, tak nepotkáte mladého člověka, ale převážně starší lidi.

Teď k Euru. Připouštíte si, že úterní utkání proti Ukrajině může být vašim posledním na turnaji?

Po úvodní porážce od Rakouska jsme se všichni semkli a důležitý zápas proti Makedonii jsme zvládli. Všichni budeme fandit Rakousku a pak se budeme soustředit sami na sebe.

Jenže když Makedonie před vámi porazí Rakousko o dvě nebo tři branky, už s tím nic nezmůžete.

Skupina je hodně zamotaná. Rakousko bude chtít určitě postoupit ze skupiny se dvěma body, takže to nevypustí. Navíc hrají doma. Věřím, že vyhrají a my pak zdoláme Ukrajinu. Proti Makedonii jsme hráli na hranici svých možností, ale pořád můžeme zahrát ještě lépe.

Budete sledovat zápas Makedonie s Rakouskem?

Počítám, že každý se podívá. Do haly se dostaneme v předstihu a závěr uvidíme. Doufám, že budeme mile překvapení.

S Makedonci sdílíte stejný hotel. Jak vypadali den po vzájemném utkání?

Kromě obědů se ale s nimi moc nepotkáváme. Jsem přesvědčený, že nepočítali, že by s námi prohráli. Mají to ve svých rukách, ale znervózněli.

Ukrajina zatím ve skupině nebodovala. Berete roli favorita zápasu?

I když dvakrát prohráli, je to nepříjemný soupeř. Potkali jsme se v minulé kvalifikaci. Doma jsme je porazili, venku prohráli. Mají jiného trenéra, obměnili kádr. Ale je to zkušený mančaft. Jádro tvoří kluci z domácího Záporoží, kteří hrají pravidelně Ligu mistrů. V útoku hrají celý zápas sedm na šest. Bude to vabank. Pokud to dobře ubráníme, můžeme dát spoustu lehkých gólů.

V Tatranu jste měli svého času také Ukrajince, že?

Tři a z toho dva byli gólmani. Igor Čuprina se vzdal ukrajinského občanství a má slovenské. S ním jsem pořád v kontaktu. Občas si napíšeme, jak to vypadá v Prešově. Po nedělním vítězství mi pogratuloval.

Náturou jsou Ukrajinci jiní než Makedonci?

Balkánci jsou odlišní. To jsme mohli vidět v zápase proti Makedoncům. Když vedli, celá hala bouřila. Když se dostali do útlumu a prohrávali, tak byli fanoušci najednou potichu a už tak nepovzbuzovali. Ukrajinci jsou podobní jako my. Ať vyhrávají, nebo prohrávají, jdou do toho celý zápas stejně. Nevzdají to a bojují až do konce.