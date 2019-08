McIlroy vyhrál podruhé FedEx Cup a získal rekordních 15 milionů

Hráči v neděli dohrávali třetí kolo a do finálového vstupoval McIlroy o ránu za prvním hráčem světa Američanem Brooksem Koepkou. Na hřišti East Lake zvládl závěrečných osmnáct jamek skvěle a triumfoval se skóre -18. Druhý skočil o čtyři rány zpět Xander Schauffele a chybující Koepka klesl na dělené třetí místo.



„Jít finále proti Brooksovi, prvnímu hráči světa a vyhrát, k tomu získat FedEx Cup, to je prostě úchvatné. Jsem na sebe pyšný,“ pochvaloval si McIlroy, který letos vyhrál už třetí turnaj na PGA Tour a pohár za FedEx Cup mu patří jako v roce 2016.

Pro McIlroye bylo vítězství v Atlantě sladké po loňském trpkém konci. Před rokem rovněž bojoval o titul, ale závěrečný den nezvládl a cestou na poslední green poslouchal skandování „Tiger, Tiger“ na oslavu Tigera Woodse.

Tentokrát se vzduchem neslo „Rory, Rory“, což jeho uším lahodilo mnohem více. „To bylo fajn. Musím přiznat, že loni jsem si to neužíval, ale je úžasné, jak se všechno změní během jednoho roku,“ usmíval se třicetiletý McIlroy. Dal také zapomenout na nevydaný britský major The Open, na kterém doma neprošel cutem.

Finále sezony se hrálo novým systémem a hráči do turnaje vstupovali s přepočítanými body na rány. Před prvním kolem tak vedl Američan Justin Thomas s deseti ranami pod par a McIlroy na něj ztrácel pět ran. „Mým cílem bylo zahrát co nejnižší skóre,“ řekl McIlroy, což se mu povedlo. S třinácti ranami pod par byl mezi třicítkou hráčů v Atlantě nejlepší a vyhrál by i dle tradičního počítání.