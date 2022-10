Házenkář Klíma přestoupil z druhé německé ligy do prvoligového Lipska

Třiadvacetiletý český hráč měl původně do Lipska odejít až po této sezoně, ale kvůli dlouhodobému zranění Chorvata Lovra Jotiče po něm vedení saského klubu sáhlo už nyní.

„Matěj byl pro nás vysněnou náhradou za Lovra. Jednak proto, že je přesně tím nebezpečným střelcem, který nám na začátku sezony chyběl, a také je s námi na jedné vlně. Do Lipska moc chtěl a od léta by u nás stejně měl smlouvu. Teď ho můžeme zařadit do týmu o osm a půl měsíce dříve a může nám pomoci dosáhnout našich cílů,“ uvedl generální ředitel Lipska Karsten Günther na klubovém webu.

Klíma byl ve středu se šesti góly nejlepším střelcem české reprezentace v úvodním utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Estonskem, které v Ostravě prohrálo 23:31. V neděli ho čeká zápas v Izraeli, pak se zapojí v novém klubu.

„Hrát bundesligu byl vždycky můj sen. Do Lipska už se těším, je to ambiciózní klub. Rád bych se s ním v příštích letech posunul do první pětky v soutěži, abychom se dostali do pohárové Evropy, což je náš cíl,“ řekl bývalý hráč pražské Dukly, odkud odešel do Německa před rokem.