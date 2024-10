Zraněná opora házenkářské reprezentace Klíma přijde o MS i celou sezonu

Klíma kvůli zranění nedohrál čtvrteční bundesligový zápas proti Melsungenu. Rodák z Ivančic se následně podrobil vyšetření magnetickou rezonancí, jež ukázalo vážnost poranění. Operaci by měl bývalý hráč Dukly podstoupit v Lipsku v nejbližších dnech, zákrok provede týmový lékař.

„Je to pro nás všechny obrovský šok, Matěje je mi neskutečně líto. Je to bojovník a z lékařského hlediska je zde v nejlepších rukou. Odpočítáváme dny do jeho návratu a jsem si jistý, že se vrátí ještě silnější,“ uvedl generální ředitel Lipska Karsten Günter.

Klíma byl v roce 2021 vyhlášen nejlepším českým házenkářem sezony, v následujících třech letech skončil vždy druhý za brankářem Tomášem Mrkvou. Národnímu mužstvu pomohl k postupu na mistrovství světa, jež se bude konat od 14. ledna do 2. února a Češi se na něm představí po deseti letech. Trenérovi Xavieru Sabatému bude Klíma chybět také v kvalifikaci o mistrovství Evropy 2026, která začne příští týden.