Kocich před pohárem: Chceme doma vyhrát. O kolik? Čím víc, tím líp

Silný sok s velkými hvězdami Proti tak silnému týmu ještě v historii klubu nikdy soutěžní zápas nehráli! Extraligoví házenkáři Nového Veselí v neděli rozehrají dvojzápas třetího kola Challenge Cupu proti lucemburskému Red Boys Differdange. A vědí, že je čeká těžká šichta. „Je to úplně jiný soupeř než Bulhaři, kteří byli sportovně slabí,“ zmiňuje kouč Sokola Pavel Hladík předchozí vystoupení svého týmu v evropské soutěži proti bulharské Dobrudji (35:23 a 46:14). „Tohle je opravdu velmi dobrý tým. Plně profesionální klub, plný zahraničních hráčů. Od Dánů přes Chorvaty až po Francouze. A pro nás velká výzva,“ představuje nejbližšího soka. „Jde o tým, který suverénně vede lucemburskou ligu,“ zmiňuje parádní letošní bilanci Red Boys 8-1. Suverénně největší hvězdou Differdange je Chorvat Damir Batinovic. „V minulosti hrál v Metalurgu, hrál v Rennes, vyzkoušel si Ligu mistrů,“ varuje Hladík. „Jde o hvězdu, která má měsíční plat jako celý náš tým dohromady.“ Také defenziva Red Boys se však opírá o parádní zahraniční posilu, konkrétně dánského brankáře Mikkela Moldrupa. „Super gólman,“ všiml si Hladík při studování soupeře. „Má dva metry a je to skutečná persona. Bude klíčové, abychom se přes něj dokázali prosadit. Drží je hodně.“ Oba zmiňovaní hráči podle Hladíka vysoce převyšují standard, jenž je k vidění v české extralize. „Jsou to hráči, kteří tým táhnou. Jestliže dokážeme eliminovat jejich sílu, máme na to s nimi hrát vyrovnanou hru,“ věří. Přestože v evropských pohárech je lepší začínat na půdě soupeře, Sokol věří, že v neděli dokáže vytěžit z výhody domácího prostředí. „Spoléháme na fanoušky. Doufám, že přijde úplně našlapaná hala, my se o ně budeme moct opřít a zvládneme uhrát co nejlepší výsledek do odvety,“ plánuje Hladík. „Je to jeden z největších zápasů, které jsme kdy hráli. Doufáme, že naše poslední výsledky a to, jak se prezentujeme, jsou pro lidi velkou pozvánkou,“ přeje si. „Snad budeme mít společně šanci tomuhle hodně dobrému týmu vzdorovat na hřišti,“ dodal.