Galia deptal makedonské střelce. Věřil jsem si na ně, usmíval se fantom

„Kvůli tomu jsme sem jeli. Celý tým šlapal, byli jsme dobře připravení,“ pochvaloval si čtyřicetiletý matador po první výhře na turnaji.

Páteční porážka od Rakouska vás vyburcovala?

Je pro nás typické, že musíme o něco hrát, abychom se nakopali do zadku. Ne že by nám proti Rakousku chybělo nasazení, srdce, ale proti Makedonii byla naše hráčská kvalita vyšší. Obrana fungovala jinak, více jsme běhali, dávali jsme lehčí góly. Tak se chceme prezentovat. Klobouk dolů, že jsme to zvládli. Byl to velmi těžký zápas, který nás stál hodně sil. Máme dva dny pauzu. Musíme Ukrajinu porazit a snad půjdeme dál.

I vám se utkání náramně povedlo. Poté, co vám statistici napočítali dva zákroky proti Rakousku, jste jich zaznamenal sedmnáct.

Už to tak neprožívám. Mám čtyřicet. Už chci jenom pomoct. To se podařilo. Na tenhle zápas jsem se připravoval od začátku turnaje. Byli jsme předem domluvení, že Tomáš (Mrkva) bude chytat proti Rakousku a já proti Makedonii. Že jsme se proti Rakousku prostřídali, se u gólmanů stává. Na Makedonce jsem si věřil. Jak znají oni mě, tak znám já je. Víme, co od nich můžeme čekat.

Třeba jedenáct gólů od Lazarova...

Vždycky se říká, že Makedonie je jenom Lazarov. Ukázal svoje kvality. Na svoje roky je to pořád světový hráč. Měl i štěstí. Třikrát jsem si balon vrazil sám do sítě. Ještě nejsem ve stoprocentní formě. Ale hlavně, že jsme vyhráli.

Český tým se o góly podělil rovnoměrněji. Je výhodou, že jste pro soupeře v útoku nečitelní?

My nemáme Lazarova, ani Jíchu. Třeba se nám párkrát urve Staňa (Kašpárek), nebo Zdráhala. Jasně, vždycky se hraje lépe, když máte v týmu desetigólového střelce, ale musí se k němu někdo přidat.

Házenkářský brankář Martin Galia.

Co jste říkal na střelecké představení Kašpárka, který stihl za úvodní čtvrthodinu druhé půlky šest branek?

Klobouk dolů před ním. V prvním poločase nic moc, proti Rakousku se také neprosadil. Střelecké kvality má, teď je ukázal. Nesmí se bát a musí hrát, i když nedá gól. Ostrou spojku potřebujeme.

Stejně jako fanoušky. Jak moc jste vnímal jejich hlasivky?

Lidi jsme vtáhli do zápasu. Strašně moc nám pomohli. Byli úžasní. Děkuji jim. Doufám, že nás budou takhle dál podporovat. Ukrajina bude těžký soupeř, silový. Čeká nás úplně jiná házená. Víme, že útočí v sedmi lidech. Bude to stát zase hodně sil. Je to padesát na padesát.