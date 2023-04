Nastal pravý čas. Máme lepší kluky, prohlásil končící brankář Galia

„Už bylo jasné, že postoupíme, ale hráli jsme o to, abychom Galošovi k jeho loučení dali vítězství. A to se podařilo,“ řekl Tomáš Mrkva, který Galiovi místo v brance uvolnil.

„Děkujeme Galoši za vše!“ Obrovskou plachtu s tímto nápisem na začátku a na konci utkání roztáhli fandové, kteří dorazili z Karviné.

„Byl jsem dojatý. Jednu kapitolu mám za sebou. Teď se chci soustředit na finále extraligy a obhájit s Karvinou titul,“ prohlásil Galia, který se do mateřského klubu před touto sezonou vrátil po 19 letech v zahraničí a je hrajícím asistentem trenéra Michala Brůny.

Bouřlivou kulisu i to, že v hledišti byla spousta karvinských příznivců moc dobře vnímal.

Po kvalifikaci na mistrovství Evropy loučící se Martin Galia skončil nad hlavami spoluhráčů.

„Každou sekundu,“ usmál se. „Snažil jsem se však koncentrovat na hru a klukům fandit. Divákům moc děkuji, atmosféra byla vynikající. Užil jsem si to.“

Proč nastoupil až na pouhých závěrečných 11 minut?

„Čekal jsem na vhodnou chvíli, na šanci, abych se do branky dostal. Nakonec jsem se domluvil s Tomášem (Mrkvou), že konec odchytám,“ uvedl Martin Galia. „Jsem rád, že to vyšlo a máme vítězství. A hlavně, že jsem se mohl rozloučit, jak jsem chtěl – na domácí půdě a ještě ve svém regionu. A vítězně.“

Před svým 219. utkáním za mužskou reprezentaci říkal, že by zvládl odehrát celé střetnutí.

„Ale usoudili jsme, že to mělo být tak, jak to bylo,“ podotkl. „Nebyl to zápas o mě, byl kvalifikační. Všichni jsme pro výhru udělali maximum. A se Xabim Sabatém (reprezentační trenér) jsme se domluvili, že šanci určitě dostanu. Jen si musím najít vhodnou dobu. Vyšlo to a splnil se mi sen.“

Nemohl si co by trenér brankářů sám říct, kdy a na jak dlouho nastoupí?

„Tak to nebylo,“ odpověděl. „Ale řekl jsem si o to a tu informaci jsme podali Xavimu. Ten proti tomu nic neměl, a tak jsem šel do branky.“

Martin Galia po utkání ve Frýdku-Místku tleská divákům.

Martin Galia připouští, že rozlučka s hráčskou kariérou v národním mužstvu je pro něj snadnější, když v něm stejně jako u žen bude nadále v roli trenéra brankářů. „S klukama zůstanu, neloučím se na pořád. Jen teď budu už naplno v jiné roli.“

Přesto, není to škoda, když nadále stačí nejlepším gólmanům, což potvrzuje v extralize a předvedl to v této sezoně i v evropských pohárech?

„Ne, ne, ne,“ rezolutně odmítá. „Nastal pravý čas. Máme lepší kluky. Nemá cenu tuto kariéru prodlužovat.“

Upozornil však, že končí jen v národním celku. „Za Karvinou si ještě příští sezonu zachytám a co bude dál, uvidíme,“ upozornil.

„Odchází legenda,“ prohlásil Tomáš Mrkva, který jde v Galiových stopách. Stejně jako on je odchovancem Baníku Karviná, odkud vyrazil do světa a nyní je v bundesligovém Kielu. „Od mládí byl takový můj mentor a dlouholetý spoluhráč.“

Připomněl, že když Galia začínal hrát za muže mezi českou elitou, zároveň ho trénoval jako jedenáctiletého kluka. „Jsme rádi, že zůstane v reprezentaci co by trenér brankářů. Jak pro mě, tak Šimona (Mizeru) i pro další kluky jsou jeho zkušenosti neocenitelné. Budeme rádi, když nám je bude dál předávat,“ řekl Tomáš Mrkva.