Brankář Galia se rozloučí po 23 letech s házenkářskou reprezentací

V reprezentaci pak bude působit jako trenér brankářů. Stejnou roli plní v Karviné, kam se loni v létě vrátil po 19 letech a chytá v jejím dresu extraligu.

„Konec měl přijít už dřív, někdy po (loňském) mistrovství Evropy na Slovensku. Ale toho jsem se nezúčastnil, takže jsem hledal vhodnější termín. A ten teď přišel. Po 23 letech strávených v národním týmu už nastal čas,“ řekl Galia.

„Hlava by samozřejmě chtěla, ale reprezentace už mě jako hráče nepotřebuje. Potřebuje mě v roli, kterou teď zastávám - specialisty. To bude moje hlavní úloha v budoucnu. Když jsem to řekl klukům, odpověděli, že by rádi byli na hřišti, aby si se mnou ještě jednou zahráli,“ uvedl trojnásobný nejlepší český házenkář roku.

Za reprezentaci nastoupil ve 218 zápasech. Zúčastnil se čtyř mistrovství světa a sedmi evropských šampionátů. Už na loňském Euru radil brankářům, sám kvůli zranění kolena chytat nemohl.

Roli reprezentační jedničky nyní plní Tomáš Mrkva z Kielu, šanci dostávají také Šimon Mizera a Jan Hrdlička. „Dozrál čas, kluci jsou lepší a chytají skvěle jak v nároďáku, tak v klubu. Na seznamu po mně nezůstane žádná díra. Je to jen a jen dobře. Máme gólmany, kteří chytají skvěle na mezinárodní úrovni,“ řekl Galia.